تراکتورسازی را در حضور هوادارانش شکست می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در رابطه با شرایط تیم فوتبال پرسپولیس پیش از بازی تراکتورسازی تبریز گفت: شرایط خوبی داریم. به غیر از کمال کامیابی نیا بقیه بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند و آماده بازی حساس فردا هستند.

وی در رابطه با اینکه تیم های تهرانی شرایط چندان خوبی ندارند و در آسیا حضور ندارند گفت: متاسفانه این اتفاق رخ داده است اما از سال آینده تیم های تهرانی مطمئنا در آسیا حضور پیدا خواهند کرد.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با اینکه ۲۵ درصد از ظرفیت ورزشگاه آزادی در اختیار هواداران تراکتورسازی قرار گرفته و آیا باشگاه پرسپولیس با این مسئله مخالفتی کرده است یا خیر گفت: چه اشکالی دارد که هواداران آنها به ورزشگاه بیایند اما ما در حضور هواداران تراکتور این تیم را شکست می دهیم.

خوردبین در پایان ضمن اشاره به نارنجک هایی که در بازی های اخیر در ورزشگاه آزادی منفجر می شود گفت: رئیس امنیتی یوفا هم در جلسه ما حضور داشت و فردا هم در ورزشگاه حضور پیدا می کند. از هواداران می خواهیم که به ورزشگاه بیایند و شادی معمول خود را بدون ترقه انجام دهند و خواهش می کنیم که مواد منفجره همراه خود نیاورند.