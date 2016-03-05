۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۷

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک:

طرح سپاس با دیدار از ۵۳۲ خانواده شهید وایثارگر قرچک برگزار می شود

قرچک-رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک گفت: طرح سپاس روز سه شنبه در شهرستان قرچک برگزار و طی آن با ۵۳۲ خانواده معظم شهید و ایثارگر دیدار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمان کادری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قرچک با اشاره به برگزاری طرح سپاس در این شهرستان اظهار داشت: طرح سپاس، یک طرح بزرگ و تأثیرگذار فرهنگی است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک افزود: این طرح با هدف دیدار و تجلیل از خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در طرح سپاس و با همکاری مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان قرچک، در یک روز با خانواده معظم شهدا و ایثارگران شهرستان قرچک دیدار می شود.

کادری اضافه کرد: طرح سپاس روز سه شنبه در شهرستان قرچک برگزار و طی آن با ۵۳۲ خانواده معظم شهید  و ایثارگر دیدار خواهد شد.

وی عنوان کرد: قطعا برگزاری طرح سپاس، برکات و دستاوردهای فراوانی را برای شهرستان قرچک خواهد داشت و در گسترش فرهنگ شهید و شهادت موثر خواهد بود.

کادری افزود: گلباران و مراسم بزرگداشت شهدا در روستای ولی آباد، افتتاح اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک، کنفرانس خبری و تجلیل از خبرنگاران از دیگر برنامه های این طرح خواهد بود.

