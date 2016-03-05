آغاز ثبت DNA خانواده شهدا/ پاسخ به ۵ چالش ایثارگران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه به مناسبت برگزاری روز شهید و ایجاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، قرار بود نشست خبری با حضور رئیس بنیاد شهید برگزار شود که به جای حجت‌الاسلام شهیدی، سردار انصاری قائم مقام بنیاد شهید برای پاسخگویی به سؤال خبرنگاران حاضر شد.

یکی از خبرنگاران در ابتدای نشست با طرح این سؤال که خانواده شهدا دیگر از خدمات بنیاد شهید ناامید شده‌اند، خطاب به انصاری از بی‌توجهی این بنیاد به خانواده ایثارگران سؤال کرد که قائم مقام بنیاد شهید در پاسخ گفت: نیاز خانواده جانباز و شهید مثل هم نیست و هر کدام نیاز خاصی دارند. البته اگر موردی بگویید، پیگیری می‌کنم؛ اما گاهی برخی از توقعات بیش از حد است. به عنوان مثال مادر شهیدی که وام گرفته، هر چند این وام کم است، اما تا تسویه نکند، وام دیگری نمی‌توانیم بدهیم. همچنین در طرحی به نام طرح «سپاس» سالانه حدود ۴۰۰ هزار بازدید از خانواده شهدا داریم که از نزدیک مشکلات آنها را رصد می‌کنیم. اما ناگفته نماند که صندوق قرض‌الحسنه بنیاد شهید بیشتر از هزار میلیارد تومان اعتبار ندارد، در حالی که امسال ۱۰۸۰ میلیارد تومان وام داده است. در موضوع اشتغال هم در طول برنامه پنجم توسعه ۸۵ هزار نفر از ایثارگران مشغول کار شده‌اند.

در ادامه این نشست خبرنگار خبرگزاری مهر با بیان چند تیتر خطاب به قائم مقام بنیاد شهید، گفت: چاقوی لیزری برای گشاد کردن مجرای تنفسی جانبازان شیمیایی نداریم؛ وضعیت خودکشی جانبازان؛ ایجاد کمپ ترک اعتیاد ویژه ایثارگران؛ مادران شهدایی که سرویس رفت و آمد به بهشت‌زهرا ندارند؛ اختلاف هزار میلیارد تومانی در بنیاد شهید؛ حقوق ۳۰ میلیون تومانی مدیرعامل بیمه دی، سرو مواد مخدر در بیمارستان ساسان؛ سودهای میلیاردی سازمان اقتصادی کوثر و بسیاری از تیترهای درست یا نادرستی که به عنوان خبرنگار به آن دست پیدا می‌کنیم اما هیچ‌ وقت بنیاد شهید به این نقل‌ها و سؤالات، پاسخ روشنی نداده است. به عنوان خبرنگار پیشنهاد می‌کنم برای جلوگیری از انتشار هرگونه خبر ناصحیح، یک رابط به صورت آنلاین با خبرنگاران در ارتباط باشد تا به سرعت پاسخ سؤالات را داشته باشیم.

انصاری بعد از طرح سؤال خبرنگار مهر گفت: از دو سالی که آقای شهیدی رئیس بنیاد شده، رویکرد ما تعامل با رسانه‌ها بوده است. خود من هم تعامل داشتم، تهدیدی هم در کار نبوده و می‌توانید با مدیر روابط عمومی ارتباط داشته باشید.

وی افزود: قبول دارم در مقطعی سرویس‌های خانواده‌های شهدا به گلزار، به دلیل عدم همکاری شهرداری و شرکت واحد، با مشکل روبرو شد و خودم با آقای تشکری هاشمی و رئیس اتوبوسرانی صحبت کردم و نامه هم نوشتیم، اما امروز وضعیت بهتر شده است. در مورد آسیب‌های اجتماعی خانواده‌های ایثارگران هم باید بگویم بر اساس پژوهشی که انجام شده، آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایثارگران به مراتب از نظر طلاق، خودکشی و مواد مخدر، کمتر از جامعه کارگری و دانشجویی است.

انصاری در ادامه این نشست در پاسخ به اینکه چرا هدیه ازدواج فرزندان شهدا قطع شده است؟ گفت: وقتی نفت ۱۴۰ دلاری، ۳۰ دلار شود، هدیه هم قطع می‌شود و این به دلیل مشکلات و نبود اعتبارات است.

موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و آخرین وضعیت آن، از انصاری سؤال شد که در پاسخ گفت: هم در زمان آقای زریبافان و هم در زمان آقای شهیدی، به مجلس اعلام کردیم که مشکلی با تحقیق و تفحص نداریم و خودم رابط بنیاد و مجلس شدم. البته در دوره آقای شهیدی، فضا بازتر شد و ادعا می‌کنم که بالاتر از همکاری‌های لازم را با مجلس داشتیم و به صورت مکتوب، تمامی اطلاعات و ارقام، جمع‌آوری و ارائه شد و حالا دنبال جمع‌بندی نهایی هستند. خود آقایان عضو کمیته تحقیق و تفحص هم گاهی زنگ می‌زنند و ایثارگرانی را برای رفع مشکلات معرفی می‌کنند که بر اساس وظیفه، انجام می‌دهیم.

یکی از سؤالات در مورد عدم اختصاص بودجه از سوی بنیاد شهید به مرکز ژنتیک سپاه برای آزمایش DNA شهدای گمنام بود که انصاری در پاسخ گفت: اختلافی میان کمیسیون پزشکی سپاه و بنیاد به وجود آمد که برطرف کردند، اما ژنتیک سپاه می‌خواهد بانک DNA و خون خانواده شهدا را داشته باشد که آنها را به معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید وصل کرد تا در طرح پایش سلامت، این بانک تکمیل شود.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد اینکه برخی از خانواده شهدای مدافع حرم معترض هستند که شهیدشان تحت پوشش بنیاد شهید نیست، گفت: شهدای مدافع حرم برای بنیاد شهید همانند شهدای هشت سال دفاع مقدس هستند و جانبازان هم همین‌طور و بنیاد شهید موظف است آنها را تحت پوشش قرار دهد اما به شرطی که سازمان اعزام‌کننده، صورت سانحه و مشخصات شهید و جانباز را ارائه کند که تاکنون ۸۰ درصد این عزیزان تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

انصاری در پاسخ به اینکه چرا بنیاد شهید با توجه به نارضایتی خانواده شهدا، اقدام به ساماندهی گلزار شهدا کرده است، گفت: تمام گلزارهای شهدا برای دهه ۶۰ است و نباید اجازه دهیم متروکه شود اما شرط لازم، رضایت خانواده شهداست.

وی در پاسخ به این سؤال به حکم دیوان عدالت اداری اشاره نکرد و لزوم رضایت خانواده شهدا را به دستور رهبری تاکید کرد و گفت: ۱۹ هزار گلزار شهدا در کشور داریم که ۱۲ هزار تای آن ساماندهی شده است. قبول دارم که در مقطعی رضایت خانواده شهدا را نگرفتیم، اما در دو سال اخیر برای ۵۰۰ گلزار شهدای دیگر رضایت آنها شرط است.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد که معوقات ایثارگران تا پایان سال ۹۰ تسویه شد و تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۹۵ معوقات سال ۹۱ را تسویه کنیم. عدد بسیار بالاست و تا چند صد میلیارد تومان می‌رسد. من خودم شاهد بودم که آقای شهیدی خواب به چشم نداشت تا شرمنده عزیزان نباشیم.

انصاری در مورد برخورد نامناسب کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: پنج شعبه رسیدگی به تخلفات اداری داریم و تعدادی از کارمندان هم اخراج و برخی انفصال از خدمت شدند.

وی در ادامه به ۳۵ هدف در برنامه ششم توسعه ویژه خانواده ایثارگران اشاره کرد و گفت: در این ۳۵ هدف، ۱۱ هدف آموزشی، ۹ هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ۶ هدف بهداشت و درمان، ۷ هدف معیشتی و رفاه و ۲ هدف اشتغال است و ۱۴ حکم در برنامه ششم تصویب شده است.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد اینکه چرا آئین‌نامه خدمات جامع به ایثارگران تصویب نشده است؟ گفت: آئین‌نامه‌های حمایت از تولیدات هنری و هنرمندان و آئین‌نامه هزینه تحصیلی خانواده ایثارگران و همچنین ایجاد صندوق اشتغال تصویب شد و همانطور که می‌دانید تصویب آئین‌نامه‌ها فقط دست بنیاد شهید نیست و نهادهایی مانند معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت دفاع و سازمان مدیریت هم باید تائید کنند؛ برای همین کمی طول می‌کشد.