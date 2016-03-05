طرح تربیت حافظان قرآن اقدامی بی سابقه در ایران و جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون کتبی چهارمین طرح سراسری تربیت حفظ قرآن کریم همزمان با سراسر کشور و با حضور ۱۶۰۰ حافظ قرآن کریم از خراسان رضوی، در حسینیه امام خمینی(ره) و با حضور رئیس اوقاف و امور خیریه کشور و مدیر کل اوقاف استان خراسان رضوی، قاضی زاده و حجت الاسلام پژمان فر نمایندگان مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام مرویان حسینی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان و دیگر مسولین استانی برگزار شد.

حجت الاسلام علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در حاشیه برگزاری این آزمون اظهار کرد: سازمان اوقاف براساس مطالبات رهبری و در طی این برنامه چهارساله موفق به تربیت بیش از یک میلیون حافظ قرآن که در ابتدای سال ۹۱ عهده دار شده بود، شد و نیز بر ادامه قوی تر این طرح اهتمام دارد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از شرکت یک میلیون و ۲۶۰ هزار حافظ قرآن در طی برنامه چهارساله اوقاف خبر داد و خاطر نشان کرد: برگزاری طرح تربیت حفظ قرآن یک کار بی سابقه ای برای سازمان اوقاف به شمار می رود چرا که این سازمان تاکنون تجربه چنین فعالیتی را نداشته است ولی تجربه موفقی در این چهار ساله کسب کردند که برای ادامه کار بسیار مفید است.

حجت الاسلام محمدی به آمار شرکت کنندگان در این آزمون اشاره و بیان کرد: آزمون کتبی حافظان قرآن کریم که برای اولین بار در کشور و بلکه در جهان اسلام صورت می گیرد، با حضور ۴۰۰ هزار نفر حافظ در ۳۶۰ شهرستان و ۵۰۴ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد.