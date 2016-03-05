  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۷

فرمانده نیروی هوایی هند بیان کرد:

اعتراضی به بازدید تیم تحقیقاتی پاکستان از پایگاه هوایی هند نداریم

اعتراضی به بازدید تیم تحقیقاتی پاکستان از پایگاه هوایی هند نداریم

«اورپ راها» فرمانده نیروی هوایی هند گفت: ما به بازدید تیم تحقیقاتی پاکستان از پایگاه هوایی «پتان کوت» ایالت پنجاب هند اعتراضی نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «نوای وقت»، «اروپ راها» فرمانده نیروی هوایی هند گفت: ما به بازدید تیم تحقیقاتی پاکستان از پایگاه هوایی «پتان کوت» ایالت پنجاب هند اعتراضی نداریم. اگر دولت هند تمایل دارد تیم تحقیقاتی  پاکستان از پایگاه هوایی پتان کوت بازدید انجام دهد ما به این موضوع اعتراضی نداریم.

وی در ادامه افزود: اعزام تیم تحقیقاتی از طرف اسلام آباد با هدف بدست آوردن شواهد کافی درباره حمله تروریستها به پایگاه پتان کوت انجام می گیرد و این یک موضوع سیاسی است. وقتی دولت هند به تیم تحقیقاتی هند اجازه بازدید دهد نیروی هوایی هند مخالفتی با این موضوع ندارد.

لازم به ذکر است در ماه ژانویه تروریستهای مسلح به پایگاه هوایی «پتان کوت» حمله بردند و ۷ تن از نیروهای امنیتی هند را کشتند. دولت هند نیز مدعی شده بود که تروریستها با افرادی در شهر «بهاولپور» پاکستان در تماس بوده اند.

اسلام آباد نیز در اقدامی «مولانا مسعود اظهر» سرکرده گروه تروریستی «جیش محمد» و ۱۲ تن دیگر از اعضای این گروه را به احتمال دست داشتن در این اقدام تروریستی دستگیر و تفتیش و بازرسی از این افراد ادامه دارد.

کد مطلب 3572856
علی کاووسی نژاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها