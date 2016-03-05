اعتراضی به بازدید تیم تحقیقاتی پاکستان از پایگاه هوایی هند نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «نوای وقت»، «اروپ راها» فرمانده نیروی هوایی هند گفت: ما به بازدید تیم تحقیقاتی پاکستان از پایگاه هوایی «پتان کوت» ایالت پنجاب هند اعتراضی نداریم. اگر دولت هند تمایل دارد تیم تحقیقاتی پاکستان از پایگاه هوایی پتان کوت بازدید انجام دهد ما به این موضوع اعتراضی نداریم.

وی در ادامه افزود: اعزام تیم تحقیقاتی از طرف اسلام آباد با هدف بدست آوردن شواهد کافی درباره حمله تروریستها به پایگاه پتان کوت انجام می گیرد و این یک موضوع سیاسی است. وقتی دولت هند به تیم تحقیقاتی هند اجازه بازدید دهد نیروی هوایی هند مخالفتی با این موضوع ندارد.

لازم به ذکر است در ماه ژانویه تروریستهای مسلح به پایگاه هوایی «پتان کوت» حمله بردند و ۷ تن از نیروهای امنیتی هند را کشتند. دولت هند نیز مدعی شده بود که تروریستها با افرادی در شهر «بهاولپور» پاکستان در تماس بوده اند.

اسلام آباد نیز در اقدامی «مولانا مسعود اظهر» سرکرده گروه تروریستی «جیش محمد» و ۱۲ تن دیگر از اعضای این گروه را به احتمال دست داشتن در این اقدام تروریستی دستگیر و تفتیش و بازرسی از این افراد ادامه دارد.