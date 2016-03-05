آسیب شناسی مسابقات قرآن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست ستاد برگزاری مسابقات با سازمان ها، نهادها و دستگاه های برگزار کننده مسابقات قرآنی درکشور تصریح کرد: آسیب شناسی مسابقات قرآن یک امر ضروری و جدی است و در شرایط کنونی باید به جد به آن پرداخته شود.

حجت الاسلام محمدی بهره مندی از توانمندی های دستگاه های قرآنی وپرهیزاز تکراری بودن چهره ها را در مسابقات قرآنی مورد تاکید قرار داد و افزود:باید ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن تکالیف دستگاه های برگزار کننده مسابقات قرآنی را تبیین و تعیین کند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: فراهم کردن زمینه جمع آوری پیشنهادها، ابتکارها و نظرها از مردم باید در دستور کارستاد عالی هماهنگی مسابقات قرار بگیرد.

وی با اشاره به ضرورت بهره مندی از فضای مجازی گفت: باید ازامکانات فضای مجازی در برگزاری مسابقات قرآن به نحو احسن استفاده شود و اگرازاین امکانات برای قرآن استفاده نکنیم به طور قطع و یقین آنهایی که ضد قرآن هستند از آن استفاده خواهند کرد.

حجت الاسلام محمدی یادآور شد: برای هر مسابقه قرآنی در کشور باید سهمیه بندی شود و چهره های جدیدی در مسابقات شرکت داده شوند و از تکراری بودن چهره ها بایستی جلوگیری شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، راه اندازی بانک اطلاعات جامعه قرآنی را در کشور بسیار ضروری دانست و متذکر شد: ما اکنون شناخت کافی از فعالان و دست اندرکاران قرآنی در کشور نداریم و باید این نقیصه را با راه اندازی بانک اطلاعات جامع قرآنی برطرف کنیم.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تربیت چهره های جدید قرآنی و کادر سازی برای مسابقات قرآن را یک نیاز ضروری در کشور دانست و افزود: کادر سازی برای مسابقات قرآنی باید به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم در مسابقات قرآنی مورد توجه قرار بگیرد.

حجت الاسلام محمدی در پایان ارتقای کیفی مسابقات را یادآور شد وتاکید کرد: باید مسابقات قرآنی همیشه به بهترین نحو برگزار شود، چرا که کشور ما یک کشور قرآنی با رهبری قرآنی است و اگر چه به برکت خون شهدا و همت مسئولان کارهای قرآنی خوبی صورت گرفته است اما کافی نیست وهنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.