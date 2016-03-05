تسهیلات سازمان وظیفه عمومی برای مشمولان سرباز معلم و هیئت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحمان علیدوست گفت: مشمولان سرباز معلم و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برابر سنوات گذشته در تیر ماه سال ۱۳۹۵ به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعزام می شوند.

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا افزود: این سازمان برای مشمولان متقاضی بهره مندی از این طرح ها، ارائه تسهیلات تنظیم تاریخ اعزام برای تیر ماه را در نظر گرفته است.

سرهنگ علیدوست ادامه داد: مشمولان متقاضی استفاده از تسهیلات فوق می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) یا از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی ناجا در سامانه خدمات اینترنتی به نشانی www.vazifeh.police.ir، نسبت به ثبت درخواست، تمدید تاریخ اعزام به خدمت خود از اردیبهشت ماه به تیر ماه، یا تعجیل تاریخ اعزام به خدمت خود به تیر ماه اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت ظرفیت آموزش در تاریخ یکم تیر ماه ۹۵ و بر اساس زمان ثبت درخواست این مشمولان اولویت با مشمولانی است که زودتر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کرده و سازمان نیز در حد توان با درخواست آنها موافقت می کند.