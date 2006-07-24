82 هزار خانوار به جرگه مستمري بگيران تامين اجتماعي پيوستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديركل دفتر آمار و محاسبات اجتماعي و اقتصادي سازمان تامين اجتماعي افزود: بر اساس اطلاعات بدست آمده از بانك اطلاعاتي مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي كل موارد برقراري مستمري در سال 1384 برابر 82 هزار و 424 پرونده بوده كه از اين تعداد حدود 68 هزار و461 پرونده مربوط به مستمريهاي بازنشستگي بوده است.

سياوش قراگزلو با بيان اينكه تعداد بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي در سال گذشته حدود 11 درصد كل بازنشستگان اين سازمان را تشكيل مي دهند، گفت: ازاين تعداد 7/95 درصد را مردان و3/4 درصد را زنان تشكيل داده اند و متوسط سن مردان در زمان بازنشستگي 55 سال و در زنان 2/52 سال بوده است.

وي با بيان اينكه تعداد بازنشستگان اين سازمان در سال 84 نسبت به سال 83 حدود6/10درصد رشد داشته است تصريح كرد: بر اساس اطلاعات بدست آمده از بانك اطلاعاتي مستمري بگيران تا پايان اسفند ماه سال گذشته متوسط دستمزد دو سال آخر در زمان بازنشستگي دو ميليون و310 هزار ريال بوده كه در مقابل متوسط مبلغ پرداختي به اين افراد بدون كمكهاي جانبي حدود دو ميليون و 441 هزار ريال بوده است همچنين بيش از 68 درصد مستمريهاي پرداختي به بازنشستگان كمتر از 300 هزار تومان است .

قراگزلو با اشاره به افزايش ناگهاني تعداد بازنشستگان طي سالهاي 81 تا 84 و برقراري بيش از 84 هزار پرونده بازنشستگي، گفت: طي سالهاي 81 تا 84 حدود 44 درصد از كل مستمري بگيران اين سازمان را بازنشستگان تشكيل داده اند، بيش از 13 درصد از كل بازنشستگان اين سازمان در اين سنوات مربوط به بازنشستگان مشاغل سخت و زيان آور و نوسازي صنايع است و متوسط دستمزد پرداختي به آنها بيش از 200 هزار تومان و متوسط سن بازنشستگي نيز حدود 48 سال بوده است.

وي در ادامه با بيان اينكه در طي سال 84 تعداد 5 هزار و 103مستمري بگير ازكارافتاده از خدمات اين سازمان بهره مند شده اند، گفت: اين تعداد معادل 7/6 درصد از كل ازكارافتادگان سازمان تامين اجتماعي را شامل مي شود كه متوسط دستمزد دو سال آخر اين افراد حدود 95 هزار تومان و مستمري پرداختي سازمان تامين اجتماعي 113 هزار تومان بوده است كه اين امر به معناي اين است كه سازمان تامين اجتماعي حدود 19 درصد بيش از متوسط دستمزد دو سال آخر اين افراد به آنها پرداخت مي كند.

به گفته قراگزلو ، متوسط سن ازكارافتادگي در سال گذشته در مردان 2/47 سال و در زنان 8/43 سال بوده است، همچنين بر اساس محاسبات انجام شده متوسط درصد ازكارافتادگي در مردان 8/75 درصد و در زنان 2/75 درصد است.

وي در ادامه با بيان اينكه تعداد فوت شدگان تحت پوشش طي سال 84 بالغ بر هشت هزار و 678 نفر بوده است، گفت: براساس اطلاعات بدست آمده از بانك اطلاعاتي مربوطه تا پايان سال 84 متوسط دستمزد دو سال آخر حدود يك ميليون و 432 هزار ريال بوده است كه در مقابل متوسط پرداختي به آنها بالغ بر يك ميليون و 311 هزار ريال بوده است.

مديركل دفتر آمار و محاسبات اجتماعي و اقتصادي سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: طبق داده هاي اين پايگاه، ميزان مبلغ پرداختي ماهيانه به مستمري بگيران بازنشسته رقمي در حدود 1171 ميليارد ريال، مستمري بگيران ازكارافتاده بيش از 140 ميليارد ريال و بازماندگان مستمري بگير فوت شده در حدود 464 ميليارد ريال است.