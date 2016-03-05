حضور حماسی مردم در انتخابات موجب ناامیدی دشمنان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی برنامه های فرهنگی با اشاره به اینکه کسانی كه در مسیر دین حرکت می کنند، افراد ارزشمندی هستند، اظهار داشت: کسانی که در مسیر ترویج فرهنگ اسلام گام بر می دارند نزد خداوند از جایگاه بالایی برخوردار هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به حضور حداکثری مردم در انتخابات عنوان کرد: مردم با حضور حماسی خود حمایتشان از نظام اسلامی را بار دیگر نشان داند و وحدت و یکپارچی خود را به جهانیان اثبات کردند.

وی با اشاره به حضور بیش از ۶۲ درصدی مردم در انتخابات تاکید کرد: حضور مردم چهارمحال و بختیاری در انتخابات بیش از ۷۵ درصد بوده است و استان چهارمحال و بختیاری در صدر پر مشارکت ترین استان های کشور در انتخابات بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: حضور مردم در انتخابات قابل تقدیر است و مسئولیت های مسئولان فرهنگی استان با اين حضور سنگین‌تر شده است.

حضور پرشور و نشاط مردم در انتخابات بار دیگر فتنه های دشمنان را خنثی کرد

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به حضور پر شور مردم در انتخابات، عنوان کرد: حضور پرشور و نشاط مردم در انتخابات بار دیگر فتنه های دشمنان را خنثی کرد.

حجت الاسلام حسن بت شکن ادامه داد: مردم ایران از ابتدای انقلاب تاکنون در انتخابات های مختلف حضور پر رنگی داشته اند و حضور حماسی مردم در انتخابات های مختلف همیشه وحدت مردم و مسئولان را به رخ جهانیان کشانده است.

وی اظهار داشت: انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی امسال از حساسیت بالاتری نسبت به انتخابات های گذشته برخوردار بود که مردم در این دوره از انتخابات حماسه ای دیگری خلق کردند.

معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حضور حداکثری مردم زمینه را برای توسعه و پیشرفت کشور در حوزه های مختلف فراهم کرد.

تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری یکی از دستگاه های برتر در حوزه فرهنگی است

معاون ادارای مالی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: هم اکنون سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری یکی از دستگاه های برتر در حوزه فرهنگی است.

محمدرضا رستگار اظهار داشت: باید تلاش شود که در سال آینده برنامه های فرهنگی پیشنهادی خوبی ارائه شود تا این سازمان در زمینه توسعه فرهنگی بتواند نقش مطلوب تری در سطح استان ایفا کند.

وی افزود: طی سال های گذشته تاکنون برنامه های فرهنگی مختلفی از سوی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اجرا شده که این برنامه ها نقش مهمی در تقویب مبانی اعتقادی در سطح استان داشته است.