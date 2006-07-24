به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر، روز گذشته مديرعامل شركت هواپيمايي هما گزارش كاملي از عملكرد شركت ، دلايل تاخيرات پروازها، وضعيت ناوگان هوايي ، تعداد و وضعيت نيروهاي انساني هواپيمايي هما را به نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون عمران ارائه داد.

بنابراين گزارش، سعيد حسامي در اين جلسه توضيحاتي در خصوص وضعيت ناوگان حمل و نقل هوايي هما و مشكلاتي كه در رابطه با تحريم درصنعت حمل و نقل هوايي وجود دارد، گزارشي به كميسيون عمران ارائه داد.

حسامي در اين جلسه با اشاره به بهبود نسبي وضعيت تاخيرات در ميانگين، نسبت به سال هاي گذشته گفت : آمارها نشان مي دهد كه تاخيرات پروازها به طور ميانگين در مجموع حدود 10 دقيقه كاهش يافته است.

وي حجم فعايلت شركت هواپيمايي هما را بسيار گسترده دانست و تصريح كرد: در حال حاضر حدود 12 هزار نفر پرسنل در اين سازمان مشغول به كار هستند.

ولي آذروش مخبر كميسيون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اينكه تاكيد نمايندگان مجلس و كميسيون عمران در جلسه روز گذشته بر روند ارائه خدمات مطلوب و با كيفيت بالا براي مسافرين داخلي و خارجي بود، افزود : اهميت دادن به سرويس دهي مناسب در ايرلاين ، توجه به مسائل بهداشتي و خدماتي ، افزايش تعداد صندلي پرواز و جلوگيري از يكسري هزينه هاي زائد در ايرلاين از ديگر مباحثي بود كه مورد تاكيد نمايندگان قرارگرفت.

وي بيان كرد : با توجه به ادامه روند تحريم ها در صنعت حمل و نقل ، تاكيد كميسيون به تاسيس كميته اي تحت عنوان كميته دفاع و حمايت از حقوق شهروندي و مردم است تا تحريم ها باعث صدمات و لطمات زياد به مردم و تضعيف حق آنها نشود.

وي با بيان اينكه از طريق هواپيمايي هما و با استفاده از اهرم هاي نظارتي نظير ايكائو ، تشكيل اين كميته بحث و پيگيري خواهد شد افزود : همچنين در راستاي روند افزايش ايمني و سلامت پروازها، با تاكيد كميسيون قرار شد، سازمان هواپيمايي كشور، وارد كنوانسيون آيوسا (مميزي ايمني عملياتي ياتا) مي شود.

مخبر كميسيون عمران مجلس ورود به كنوانسيون آيوسا را باعث افزايش ايمني و استاندارد پروازها ، خدمات رساني ، كيفيت بخشي پروازها و ارائه نمونه و الگوي مناسب در پروازها دانست واظهار اميدواري كرد كه ايران بتواند وارد اين كنوانسيون شود و استاندارد و ايمني در پروازهاي جهاني را دريافت كند.

گفتني است : در حال حاضر اير لاين هاي عضو اين سازمان به اجبار بايد استانداردها ومميزي هاي درنظر گرفته شده در آن را كه 750 مورد است ، رعايت كنند و ايران نيز براي عضويت در اين سازمان بايد طبق استانداردهاي مديريت ايمني و كيفيت عمل كند.