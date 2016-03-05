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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

طرح های آبیاری در ۱۲۷ هکتار از اراضی کشاورزی قزوین اجرا شد

طرح های آبیاری در ۱۲۷ هکتار از اراضی کشاورزی قزوین اجرا شد

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۲۷ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان تحت پوشش طرح های آبیاری نوین قرار گرفته است.

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان اراضی کشاورزی که تحت پوشش انواع طرح های آبیاری تحت فشار قرار گرفته از محل اعتبارات ملی سال۹۳ به مبلغ ۷ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده است.

وی افزود: از این میزان اراضی کشاورزی تحت پوشش طرح های آبیاری  ۲۲ هکتار سیستم آبیاری بارانی و ۱۰۵ هکتار سیستم آبیاری قطره ای است.

علیخانی خاطر نشان کرد: اجرای سیستم های آبیاری نوین باعث افزایش راندمان آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی می شود که با توجه به کمبود نزولات آسمانی و افت سفره های آب زیرزمینی؛ استفاده بهینه از آب کشاورزی و اجرای طرح های آبیاری از اهداف مهم این مدیریت است.

به گفته وی بیشترین تمرکز اجرای طرح های آبیاری بارانی در بخش مرکزی و بیشترین تمرکز طرح های آبیاری قطره ای در بخشهای طارم سفلی و مرکزی بوده است.

کد مطلب 3572875

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