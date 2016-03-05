به گزارش خبرنگار مهر، حبیب امینی در نخستین گردهمایی سراسری مرغداران گوشتی کشور با عنوان «بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت مرغداری» که صبح شنبه به میزبانی موسسه رازی برگزار شد، با استقبال از برگزاری این نشست و با بیان اینکه این نشست ها عموما در شهرستان ها و استان ها برگزار می شود، گفت: گردهمایی و هم اندیشی برای بررسی مشکلات صنعت مرغداری با همکاری تعاونی ها و اتحادیه های شهرستانی و استانی تا کنون تشکیل شده و ما از آن حمایت می کنیم.

وی همچنین از موسسه رازی که در برگزاری این نشست صمیمانه، تولیدکنندگان و فعالان صنعت طیور را حمایت و همراهی کرد قدردانی کرد و گفت: این هم اندیشی فرصتی است تا شاغلان این صنف دغدغه های خود را در فضایی صمیمانه مطرح کنند.

امینی در ادامه با اشاره به انتظارات و راهکارهای ارائه شده در این نشست، گفت: بسیاری از دغدغه ها و مباحث مطرح شده از سوی مرغداران اکنون در دفتر معاونت امور دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار است.

امینی با تاکید بر حمایت و استفاده از ظرفیت تشکل های صنعت طیور در تصمیم گیری ها افزود: در بحث ساماندهی میادین نیز که از خواسته های مهم فعالان این صنف است، جلساتی با حضور مسئولان سازمان میادین برگزار شده تا تمهیداتی برای اثرگذاری تولیدکنندگان در قیمت گذاری مرغ اتخاذ شود.

مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی در ادامه درباره ساماندهی مرغداری های غیرمجاز از تشکیل کمیته ای حقوقی در منطقه یک معاونت امور دام وزات جهاد کشاورزی در تبریز خبر داد.

وی در پایان کاهش وزن کشتار، تقویت تشکل ها و رسیدگی به روند اجرای طرح زنجیره های تولید (اینترگیشن ها) را از جمله موارد در دستور کار معاونت امور دام و طیور این وزارت خانه عنوان کرد.