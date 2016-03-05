علی محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دشت خانمیرزای لردگان به یکی از کانون های مولد ریزگرد تبدیل شده است، اظهار داشت: خشکسالی و کاهش بارش ها به همراه برداشت های بی رویه آب در منطقه لردگان موجب خشک شدن دشت خانمیرزا این شهرستان شده و این دشت در حال حاضر یکی از کانون های مولد گرد و غبار در استان به شمار می رود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حفر چاه های آب کشاورزی و برداشت های بی رویه آب یکی از دلایل اصلی خشک شدن دشت خانمیرزا است.

وی تصریح کرد: باید زمینه بهره گیری از روش های نوین آبیاری در این منطقه مورد توجه بیشتر قرار بگیرد تا برداشت های آب کمتر شده و زمینه برای احیا این دشت فراهم شود.

وی افزود: ریزگردها در گذشته از کشور های عربی وارد می شدند و آب و هوای این استان را تحت تاثیر قرار می دادند اما در حال حاضر جدا از ریزگردهای خارجی، بسیاری از دشت های استان به علت خشکی به کانون مولد گرد و غبار تبدیل شده اند و آب و هوای این استان را تحت تاثیر قرار می دهند.