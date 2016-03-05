به گزارش خبرنگار مهر، کامل گلباغی پیش از ظهر امروز شنبه به مناسبت فرارسیدن ۱۸ اسفند سالروز تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در نشستی با خبرنگاران استان در سنندج گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ میلیارد ریال برای تجهیزات کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اختصاص داده شده و این مبلغ به صورت ۱۰۰ درصد به کانون ها پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی کانون های مساجد استان مجهز به کتابخانه هستند، عنوان کرد: ۳۷ کتابخانه باز و مخزن‌دار در سطح کانون های مساجد استان وجود دارد.

مسئول دبیرخانه هیات نظارت برکانون‌های مساجد کردستان اظهارداشت: درحال حاضر کتابخانه های کانون های مساجد استان مجهز به ۴۸۸ هزار عنوان کتاب هستند.

گلباغی حداقل تعداد اعضای فعال در کانون های شهری و روستایی را به ترتیب ۱۵۰ نفر و ۵۰ نفر ذکر کرد و ادامه داد: تعداد کل اعضای کانون های مساجد استان هم اکنون ۳۳ هزار نفر است.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگی و هنری کانون های مساجد استان اشاره و عنوان کرد: برگزاری کلاس های اوقات فراغت در ۴۱۳ کانون فرهنگی هنری مساجد به تعداد ۸۲۶ کلاس و بهره مندی ۲۰ هزار و ۲۳۵ نفر در کلاس های غنی سازی اوقات فراغت کانون های مساجد استان از جمله فعالیت های کانون های مساجد در سال جاری است.

وی برگزاری مسابقه مدهامتان در هفت رشته، برگزرای نمایشگاه کتاب در سه شهرستان استان، برگزاری کارگاه هالی تخصصی ویژه کتابداران کتابخانه های کانون های مساجد و برگزاری برنامه های قرآنی و فرهنگی در دهه کرامت را از دیگر فعالیت های کانون های مساجد در حوزه فرهنگی و هنری ذکر کرد.

مسئول دبیرخانه هیات نظارت برکانون‌های مساجد کردستان بیان کرد: حمایت از کانون های فعال، حمایت از مساجد دانشگاهی، مراکز دیجیتال، کانون های محلات، روستایی، خانهه های نور، تقویت و توسعه کانون های تخصصی، توسعه کمی کانونن ها و کمک به راه اندازی کانون های تازه تاسیس از اهم سرفصل های کاری این دبیرخانه در سال جاری است.