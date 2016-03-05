احمدرضا رئیسزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولیدات گل های تزئینی اظهار داشت: استان اصفهان با تولید سالیانه ۱۰ میلیون ۳۰۰ هزار گلدان گل شببو رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه خمینیشهر بیشترین تولید کننده گل شبو را در سطح استان اصفهان دارد، بیان داشت: خمینی شهر با تولید ۱۰میلیون گلدان، اصفهان با تولید ۱۵۰ هزار گلدان، نجفآباد با تولید ۱۵۰ هزار گلدان و فلاورجان با تولید ۲۰ هزار گلدان به ترتیب بیشترین تولیدکنندگان این نوع گل در استان هستند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: تولید این نوع گل زینتی در استان اصفهان سابقه ۴۰ ساله دارد و عمده شهرستانهای استان تولید کننده شب بو هستند.
وی با اشاره به اینکه تعداد تولیدکنندگان گل شب بو در استان اصفهان حدود ۲۸۰ نفر است، اظهار داشت: این نوع گل های تولیدی به غیر از بازار داخلی استان به سایر استانها از جمله تهران و مرکزی نیز صادر میشود.
رئیسزاده با اشاره به اینکه گلخانهداران استان اصفهان امسال حدود ۱۰ میلیون اصله درخت و درختچههای زینتی نیز تولید کردند، ادامه داد: این تعداد درخت در سال جاری با افزایش وسعت گلخانهها از ۲۷ به ۳۰ هکتار در استان افزایش یافت.
وی با بیان اینکه تولید درخت و درختچههای زینتی امسال حدود یک میلیون اصله افزایش یافته است، افزود : بیش از ۶۰۰ بهرهبردار در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی در استان اصفهان فعالیت می کنند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اعلام کرد: برگ نو، کاجها، اقاقیا، سروها، چنار و زرشک زینتی از جمله درخت و درختچههای زینتی هستند که در شهرستانهای فلاورجان، خمینی شهر و اصفهان تولید میشود.
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