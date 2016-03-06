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۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۳۱

با روایت جورج اچ.موریس؛

«بی‌امان» راهی بازار کتاب شد/ سرگذشت قهرمان سوارکاری آمریکا

«بی‌امان» راهی بازار کتاب شد/ سرگذشت قهرمان سوارکاری آمریکا

زندگینامه جنجالی جورج اچ.موریس قهرمان و اسطوره سوارکاری آمریکا با عنوان «بی امان» به روایت موریس و با قلم کارن رابرتسون تری منتشر و روانه بازار کتاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشر آمازون، «بی امان: داستان واقعی درباره اسب، چراغ‌های روشن و تعالی» عنوان زندگینامه جورج موریس مربی و قهرمان سوارکاری آمریکا است که به تازگی با همکاری نشر ترافلگار منتشر و روانه بازار کتاب می‌شود.

این زندگینامه که کاملا بر اساس اتفاق‌های زندگی موریس و براساس اطلاعات واقعی به قلم جورج موریس نوشته شده درباره مردی است که عشق به اسب‌ها و سوارکاری باعث شد که به عنوان یکی از چهره‌های سرشناس دنیای سوارکاری در جهان شناخته شود.

جورج موریس خاطراتش را در ۶ فصل گردآوری و با عناوین اسب، سوارکاری، زندگی خصوصی، خیال بافی، آموزش سوارکاری و جورج موریس در اختیار مخاطب خود قرار داده است. او در این کتاب تلاش کرده تا ضمن روایت زندگی خصوصی و روش‌هایی که به کمک آنها توانست در دنیای سوارکاری تبدیل به ستاره شود، جزئیات جالب و منتشر نشده ای را به مخاطبش ارائه کند.

به اعتقاد منتقدان و کارشناسان کتاب بخش جذاب و خواندنی زندگینامه جورج موری درباره زندگی خصوصی اوست که در دوران حیاتش بارها برای این مربی سرشناس حاشیه‌های زیادی را به همراه داشته است.

جورج موریس در کتاب «بی امان: داستان واقعی درباره اسب، چراغ‌های روشن و تعالی» از ناامنی‌های شغلی، شکست‌های عشقی، ازدواج، جاه‌طلبی، عشق‌های نهانی و تمامی رازهای زندگی خود پرده برداشته است.

مطالعه این اثر می‌تواند نگاهی جامع به زندگی، موفقیت‌ها، شکست‌ها و جاه‌طلبی‌های یکی از ثروتمندترین و مشهورترین ورزشکاران آمریکایی را به همراه داشته باشد و جزئیاتی از روند رشد و پیشرفت او را برای علاقمندان به این رشته ورزشی آشکار کند و البته مخاطب جوان را با همه اشتباهات جورج موریس که او را در مقطع‌های زمانی مختلف با مشکل رو به رو کرد آشنا کند.

«بی امان: داستان واقعی درباره اسب، چراغ‌های روشن و تعالی» داستانی واقعی از زندگی جورج موریس مربی و قهرمان سوارکاری است که توسط جورج موریس روایت شده و کارن رابرتسون تری آن را به رشته تحریر در آورده است. این کتاب مارس آینده وارد بازار کتاب می شود.

کد مطلب 3572905

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