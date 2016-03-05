زنگ «طبیعت» در شهرستان فومن نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز درختکاری، پیش از ظهر شنبه با کاشت ۳۴ اصله نهال به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرا (س) دهستان گشت شهرستان فومن، زنگ «طبیعت» در این شهرستان به صدا در آمد.

در این مراسم معاون فرماندار فومن اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف بسیاری از کشورهای جهان گسترش فضای سبز است.

محمد جواد عامر با اشاره آلودگی هوا در دنیا افزود: دولت در برخی کشورها مجبور به وارد کردن کپسول اکسیژن برای تنفس شهروندان است و روزانه هزینه های زیادی برای این مهم صرف می شود.

وی با بیان اینکه نبود درخت و فضای سبز زندگی و حیات در جامعه را به مخاطره می اندازد تاکید کرد: باید برای گسترش فضای سبز در کشور همه مسئولان و مردم دست به دست هم دهند.

وجود ۵۵ هزار هکتار جنگل و ۱۳ هزار هکتار عرصه مرتعی در شهرستان فومن

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فومن نیز در ادامه این مراسم ضمن گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری اظهار کرد: شعار هفته منابع طبیعی امسال مدیریت جامع، منابع طبیعی با مشارکت مردم است.

اکبر مهتدی حقی با اشاره به ارزش و جایگاه منابع طبیعی و جنگل در زندگی مردم، افزود: سازمان جنگل ها و مراتع کشور متولی اصلی حفاظت از منابع طبیعی است.

وی با اشاره به وظایف چهارگانه سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفت: حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل ها و مراتع چهار وظیفه اصلی این سازمان است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فومن بحث حفاظت از منابع طبیعی به ویژه جنگل ها را بدون مشارکت و حضور مردم غیرممکن دانست و خاطرنشان کرد: مساحت جنگل های جهان چهار میلیارد هکتار بوده که سهم کشور ما ۱۴ میلیون هکتار است.

وی ادامه داد: استان گیلان نیز دارای ۵۶۵ هزار هکتار عرصه جنگلی است و سهم شهرستان فومن نیز از این میزان ۵۵ هزار هکتار جنگل و ۱۳ هزار عرصه مرتعی بوده که برای حفاظت از این سطح وسیع نیاز به مشارکت مردم و همه سازمان ها هستیم.

مهتدی حقی دلیل بسیاری از تخریب ها در عرصه های جنگلی را عامل انسانی اعلام کرد و گفت: یکی از وظایف مهم سازمان، احیای دوباره منابعی است که توسط عامل انسانی یا دام نابود می شود.

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز در کشور بسیار محدود است، اظهار کرد: منابع طبیعی برای توسعه فضای سبز کشور نهایت تلاش خود را بکار بسته است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فومن خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین اهمیت های جنگل تولید اکسیژن بوده و هرهکتار جنگل ۲.۵ تن اکسیژن برای تنفس انسان ها تولید کرده که این میزان تنها برای ۱۰ نفر کافی است.

وی افزود: با توجه به مساحت ۵۶۵ هزار هکتاری جنگل ها در استان گیلان این میزان اکسیژن برای سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفردر سال کافی خواهد بود.

مهتدی حقی جنگل و منابع طبیعی را از عوامل اصلی ادامه حیات در جهان برشمرد و تأکید کرد: هر نهال کاشته شده در زمین نهال زندگی و مایه حیات انسان ها است.

وی یادآورشد: در هفته منابع طبیعی و درختکاری هشت هزار نهال در شهرستان فومن توزیع و کاشته می شود.