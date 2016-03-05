هم اندیشی اسلام و جوان غربی ۱۷ اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری هم اندیشی علمی اسلام و جوان غربی، چالش ها و چشم اندازها (بررسی و بازخوانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غرب) امروز صبح ساعت ۹، با حضور حجت الاسلام علی ذوعلم عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیر علمی همایش هم اندیشی و مهدی عباس زاده مدیر اجرایی همایش هم‌اندیشی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام ذوعلم ابتدای این نشست با اشاره به این موضوع که رسانه ها نقش اساسی در فرهنگ سازی دارند، گفت: هدف برگزاری این هم اندیشی علمی که در خصوص نامه های مقام معظم رهبری به جوانان غربی است، عمدتا برای جامعه علمی و نخبگی در حوزه و دانشگاه و اساتید و محققان و مراکز پژوهشی جهت گیری و رویکرد اساسی به موضوع نامه های رهبری پرداخته شده است تا آن‌ها را تبیین کنند و مطالبی ایجاد شود که بتوان مقاله های تخصصی را ارائه داد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، سال گذشته اول بهمن ۹۳ اولین نامه خود را تحریر نمودند و دومین نامه ایشان اواخر آذرماه سال ۹۴ بود. محتویات و موضوع نامه ایشان، عادی و تشریفاتی نبود بلکه در جهت تبیین خط فکری انقلاب اسلامی در نوع مواجهه با غرب هدف مشخص و معینی را ترسیم کرده اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص مواجهه با غرب در نامه رهبری، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در نامه خود، دو نوع مواجهه با غرب یعنی نگاه تقابلی و انفعالی را که دیگران داشتند را کنار می گذارند و نگاه اصیل و درست و متفاوت از انقلاب اسلامی را مطرح می کنند. زیرا گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان آرمان متعالی جهانی براساس اسلام ناب محمدی همان گونه که امام خمینی (ره) مطرح کردند، بیان نموده اند.

به گفته حجت الاسلام ذوعلم، انقلاب اسلامی تنها مربوط به مرزهای ایران نیست. مخاطب اندیشه و آرمان انقلاب اسلامی، انسان های آزادی خواه هستند که در برابر نظام سلطه مقاومت و ایستادگی دارند.

وی در ادامه اظهار کرد: مقام معظم رهبری در نامه خود نه راه تقابل و نه راه انفعالی بلکه راه تعامل شرافتمندانه را دنبال می کنند. تا اینکه غرب به تحمیل فرهنگ غلط اصرار نداشته باشد، از زیادی خواهی دست بردارد. از نیرنگ و توطئه دست بردارد، اما زمانی که رهبر معظم انقلاب دیدند به سیاست مداران غربی امیدی نیست مخاطبان اصلی خود را جوانان غربی نامیدند.

حجت الاسلام ذوعلم افزود: تلقی درست و صحیح از این نامه این است که اندیشه انقلاب اسلامی متناسب با جوانان غربی بازخوانی شود. تبیین نظری و محتوای نامه و لایه های علمی این نامه بسیار مهم است که این هم‌اندیشی علمی این هدف را دنبال می کند. اگرچه مخاطبان اصلی این نامه جوانان غربی هستند ولی جوانان اسلام و جوانان کشور خودمان هم می توانند مخاطبان این نامه باشند، جریان فکری این نامه تنها برای جوانان غربی نیست.

وی با اشاره به ۹ محور اصلی نامه در هم اندیشی علمی اسلام و جوان غربی اشاره کرد و گفت: ۹ محور اصلی این هم اندیشی با عناوین افراطی گری، خشونت، تروریسم و اسلام هراسی، بیداری اسلامی و مردم سالاری پویا، هجمه نظامی و فرهنگی غرب، فرهنگ و پیوندهای فرهنگی، ماهیت و مولفه های فرهنگ غرب، تاریخ و مشی سیاسی دولت های غربی، غرب و اسلام، تعامل جهان غرب با جهان اسلام و مبانی نظری نامه ها است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، تصریح کرد: در این هم اندیشی موسساتی همچون نشر آثار مقام معظم رهبری همکاری خوبی با ما داشتند، موسسه امام خمینی(ره)، سازمان تبلیغات اسلامی و نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران ما را در این راه همراهی کردند.

وی گفت: هدف هم اندیشی ایجاد گفتمان و نقد و بررسی و پرسش و پاسخ است. امیدواریم که این تلاش علمی استمرار پیدا کند و به عنوان بُعد فکری سرفصل تازه ای در این خصوص رقم خواهم خورد. نیازمند این هستیم که تحلیل و بررسی زیادی در این زمینه انجام دهیم و کار علمی بیشتری در فضای دانشگاه صورت گیرد.

حجت الاسلام ذوعلم با اشاره به نقش حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: این دو نهاد مهم و تاثیرگذار باید هم دوش یکدیگر به تبیین موضوعات بپردازند، در دانشگاه تهران حرکت اولیه صورت گرفته است و از باقی دانشگاه حرکت همدلانه نیاز داریم، البته همکاری و تعامل ها هم مشهود است.

وی در ادامه سخنانش گفت: در خصوص بازخوردهای نامه اگر بخواهیم در حال حاضر صحبت کنیم به عقیده من این زمان زود است، در تاریخ انقلاب اسلامی، حرکت های سرنوشت ساز و ایجاد جریانات فکری موثر کم نداشتیم که سال های بعد از آن نتیجه علمی و ثمره آن را شاهد باشیم، در تحولات اجتماعی، حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۲۱ نامه ای خطاب به علمای شهرهای مختلف نوشتند که نامه ای کوتاه هم بود که موضوع نامه دعوت به قیام علیه نظام وابسته به استعمار پهلوی بود که با توجه به اینکه نامه در سال ۱۳۲۱ نگارش شده بود ثمره آن را در سال ۱۳۵۷ شاهد بودیم همچنین نامه ایشان به گورباچف هم با همین در همین سطح علمی تحلیل شود.

حجت الاسلام اظهار کرد: البته بازخوردهایی هم داشته است که کم و بیش منعکس شده است، باید با تحلیل و تبیین های بیشتر به اشاعه آن کمک کنیم. اولین و مهم ترین ثمره این نامه علیرغم کارهای تبلیغاتی پیچیده که علیه اسلام شده و اسلام به عنوان دین غیرعقلانی و خشونت گری معرفی شده است اما به لطف خدا این توطئهها خنثی شده است. البته این جریانات و دسیسیه ها توسط غرب حمایت می شود. در حالی که اسلام انقلاب اسلامی اسلام عقلانیت و آزاد اندیشی است.

وی در پایان سخنانش گفت: تلقی ما از نامه مقام معظم رهبری تلقی فعال و ابتکاری است، امیدواریم نخبگان کشورمان تلاش کنند رفتار انفعالی و دفاعی خود نسبت به غرب خود را به نگرش هجومی و اندیشمندانه مقام معظم رهبری تغییر دهند تا موضوعات درست، اصلاح گر تفکر و اندیشه در غرب باشد.

در ادامه مهدی عباس زاده، مدیر اجرایی هم اندیشی علمی اسلام و جوان غربی؛ چالش ها و چشم اندازها، در این نشست خبری با اشاره به نوع مقالات، گفت: به لحاظ ساختار علمی ۳ نکته قابل توجه است که سطح مقالات در سطح علمی و پژوهشی است چه در محتوا و چه در مسائل شکلی و سوری تلاش شده است تا مقالات علمی و پژوهشی ایجاد شود. مقالات ساختار موضوعی مشخص دارد، که محورها و موضوعات مقالات باید درآن ارائه شود برای مقاله نویسان ارسال شده است. البته این هم اندیشی فراخوان عام نداشته است بلکه افرادی که تخصص دارند، شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: این همایش، شورای علمی دارد که مقالات بعد از دو نوع ارزیابی و تایید شدن در این شورای علمی به تصویب برسد و مقالات نهایی شود، حاصل این مقالات در ۳۰ مقاله شاخص، ظرف چند ماه آیند در مجموعه مقالات توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و منتشر می شود.

مدیراجرایی این هم‌‌اندیشی علمی، تصریح کرد: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار کننده اصلی این همایش هست و نهاد و دستگاه های دیگر همچون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی و آموزش سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا، موسسه پژوهشی امام خمینی(ره)، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، کانون اندیشه جوان و خبرگزاری مهر کمک های معنوی، حمایت و پشتیبانی مالی داشتند.

به گفته وی، این همایش دوشنبه ۱۷ اسفندماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷:۳۰ عصر در محل دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات علوم انسانی تالار استاد شهیدی برگزار می شود. سخنران افتتاحیه آیت الله رشاد و سخنران اختتامیه محمد جواد لاریجانی است. همایش هم اندیشی در قالب ۳ نشست تنظیم شده است عناوین نشست ها، تبیین نامه و ضرورت ها و صدورنامه ها در ذیل این ۳ مقاله است. شرایط و موقعیت اجتماعی کنونی غرب در ۴ مقاله تنظیم شده است و تعامل غرب با اسلام و جهان اسلام در ۶ مقاله قابل بررسی است.

وی با اشاره به اعضای هیئت رئیسه این نشست ها در همایش هم اندیشی، گفت: فواد ایزدی، مصطفی ملکوتیان، جمیله علم الهدی و حجت الاسلام علی ذوعلم، حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا و حسین کلباسی و محمدرحیم عیوضی و برخی دیگر از اساتید به عنوان اعضای هیئت رئیسه در این همایش حضور دارند. در این همایش ۱۴ مقاله دریافت شده، که از دستگاه های مختلف در فرآیند ارزیابی و تصویب ها استفاده شده است و ۲۶ چکیده مقالات هم در دست بررسی است که از میان اینها ۳۰ مقاله برگزیده چاپ می شود.