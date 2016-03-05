پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ورود امواج ناپایدار کم دامنه در استان بوشهر شاهد افزایش تراکم ابرها در استان هستیم.

وی با پیش‌بینی بارش خفیف باران طی ۴۸ ساعت آینده در استان بوشهر، اضافه کرد: در ۲۴ ساعت آینده نیز آسمان استان بوشهر نیمه ابرای تا تمام ابری است و احتمال بارش خفیف باران در برخی نقاط استان وجود دارد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به احتمال وزش باد و رعد و برق در استان، بیان کرد: سمت باد طی ۲۴ ساعت آینده متغیر خواهد بود و غالبا جهت آن جنوب شرقی به جنوب غربی خواهد بود.

وی ادامه داد: از فردا جهت وزش باد تغیر خواهد کرد و شمال غربی به شمالی خواهد بود که سرعت آن بین هشت تا ۳۲ کیلومتر بر ساعت و در برخی نقاط به ۳۶ کیلومتر در ساعت نیز خواهد رسید.

مساعدی افزود: ارتفاع موج دریا نیز بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر است که در برخی نقاط برای برخی ساعت به ۹۰ سانتیمتر نیز خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: حداکثر دمای استان مربوط به شهر برازحان با ۲۱ درجه و کمترین دما نیز مربوط به شهر جم با ۱۴ درجه است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: بیشترین میزان رطوبت نیز مربوط به بوشهر است و کمترین رطوبت نیز مربوط به شهر برازجان با ۲۱ درصد است.