قواعد و فن بیان در شبکه های مجازی رعایت شود

این نویسنده و مجری صداوسیما در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: حتی اگر طلا و الماس هم داشته باشیم، اما توانایی بیان خود را نداشته باشیم، قادر به ارائه آن نیستیم.

وی زیرمجموعه های فن بیان را برشمرد و افزود: فن بیان شاخه های گوناگونی دارد که یکی از آنها گویندگی و اجرای تلویزیونی یا رادیویی است.

شرافتی، فروشندگی و تدریس را هم نیازمند فن بیان دانست و ادامه داد: مذاکره و سخنرانی در حوزه این فن قرار می گیرد.

باید قواعد و فن بیان در شبکه های مجازی هم رعایت شود

او در پاسخ به اینکه فن بیان چه نقشی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بازی می کند، گفت: مطمئنا این موضوع بی تاثیر نیست، زیرا بیان کردن تفاوتی نمی کند که کجا باشد، وقتی که کاربری شکلکی را انتخاب می کند درحال بیان کردن خود است یا وقتی جمله ای را تایپ می کند بیانگر اندیشه اوست.

شرافتی گفت: از آنجا که در فضای مجازی هم درحال ارتباط برقرار کردن هستیم، بنابر این باید قواعد بیان هم باید رعایت شود، هرچند در دنیای مجازی بخش بزرگی از محتوای ارتباطی که مبتنی بر لحن است، وجود ندارد. لذا این موضوع همواره در نبود لحن باعث سوء تفاهم می شود.

مجری برنامه «صدبرگ» که دوشنبه شبها از شبکه چهارسیما پخش می شود علت انتخاب این برنامه را برای اجرا گویندگی رادیو عنوان کرد و افزود: از آنجا که از برنامه سازان و تهیه کنندگان رادیو هستم، بنابراین جزو معدود برنامه هایی است که از نظر فکری منطبق بر اندیشه هایم است.

او که چهارسال مجری برنامه پربیننده «رادیوهفت» بوده، پیرامون توقف این برنامه، می گوید: به هرحال هر برنامه ای یک روز آغاز می شود و روزی به پایان می رسد. تهیه کننده برنامه رادیوهفت بهتر می تواند پاسخ این پرسش را بدهد.

مخاطبان «خوشاشیراز» محلی و منطقه ای نیستند/ اجرا، شغل دیربازده ایست

نویسنده برنامه تلویزیونی «صدبرگ» درباره برنامه های گفتگومحور در شبکه های استانی سیما به ویژه برنامه «خوشاشیراز» که از شبکه استان فارس پخش می شود، اعتقاد دارد: خوشاشیراز از معدود برنامه های تلویزیونی است که مخاطب آن فقط محلی و منطقه ای نیستند و ایران و بلکه مخاطبان خارج از کشور هم آن را تماشا می کنند.

او نحوه اجرای خوشاشیراز را مورد اشاره قرار داد و افزود: اکثر مجریان برنامه تلویزیونی خوشاشیراز از همکاران کاربلد صداوسیما هستند که امیدوارم این برنامه با کیفیتی که دارد، ادامه یابد.

شرافتی امتیاز خوب برای یک مجری صداوسیما را در نحوه ارتباط دانست و گفت: ارتباط درست، فرستادن پیغام های صحیح، به روز بودن و ژورنالیست گری این عنصر را قوت می بخشد.

مجری شبکه چهارسیما به روز بودن را کاری سخت برای مجریان عنوان کرد و ادامه داد: باید به طور مرتب درحال مطالعه، فیلم دیدن، درس خواندن و گپ و گفت با شخصیت های مختلف بود تا بتوان به شکل مستمر خود را بالا کشید.

زود دیده شدن خیلی خوب نیست/فن بیان مهجور است

شرافتی به روز نبودن را علت پایین بودن تعداد مجری‌های مسلط در شبکه های صداوسیما دانست و تاکید کرد: مگر چند نفر مانند شهیدی فر یا منصور ضابطیان و میرفخرایی می توان پیدا کرد. هریک از اینها برای رسانه ملی وزنه هایی اند که سالها تلاش کردند. اساسا اجرا، شغل دیربازده ایست یعنی باید سالهای بسیاری کار کرد تا دست کم پس از گذشت 10 سال تازه مخاطب باورش کند و اورا بپذیرد. در نتیجه زود دیده شدن خیلی خوب نیست.

وی تفاوت فن بیان و فن دوبله را برشمرد و تاکید کرد: دوبله یکی از زیرمجموعه های گویندگی است که این نیز یکی از زیرمجموعه های فن بیان است. همچنانی که فن بیان، مهارت ارایه است، لزوما هم حرف زدن نیست؛ همین که ابروها به هم گره بخورند ممکن است در حال ارتباط باشید و طرف مقابل خودآگاه یا ناخودآگاه این پیام را دریافت می کند. اما گویندگی با شاخه هایی از اجرای رادیویی، بازیگری رادیویی و دوبله شناخته می شود.

وی هنر فن بیان را مهجور دانست و افزود: متاسفانه برداشت های درستی از فن بیان نمی شود و اغلب فکر می کنند این فقط منحصر به گویندگی است، درحالیکه یکی از زیرشاخه های فن بیان گویندگی است.