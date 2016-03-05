به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، حامد میرزابابایی، مدیر کمیته ناشران بین الملل با اشاره به نحوه ثبت نام متقاضیان گفت: متقاضیان ثبتنام میتوانند به جزوه اطلاعات، مقررات، آییننامه انضباطی و فرمهای بخش بینالملل به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی از طریق سایت www.anjomannasheran.com دسترسی داشته باشد.
وی افزود: علاقمندان به شرکت در بخش بینالملل نمایشگاه لازم است با پر کردن فرمها و تکمیل مدارک بر اساس ضوابط مندرج در جزوه مقررات و ارسال آن به دبیرخانه، درخواست ثبتنام کنند.
میرزابابایی درباره مهلت ثبت نام ناشران بخش بین الملل گفت: متقتضیان برای حضور در بخش بینالملل فرصت دارند تا تاریخ ۲۴ اسفند نسبت به ثبت نام و تکمیل فرمها اقدام کنند. ارسال مدارک به منزله پذیرش ثبتنام نیست و تنها درخواست اولیه ثبتنام قلمداد خواهد شد و استحقاق برای دریافت غرفه ایجاد نخواهد کرد. قطعی شدن ثبتنام و پذیرش آن پس از دریافت مدارک و بررسیهای لازم و تأیید نهادهای ذیربط به نحو مقتضی به متقاضیان منعکس میشود.
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.
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