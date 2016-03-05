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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۳

مدیر کمیته بین الملل نمایشگاه خبر داد؛

مهلت ثبت‌نام ناشران بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران تا ۲۴ اسفند

مهلت ثبت‌نام ناشران بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران تا ۲۴ اسفند

مدیر کمیته بین‌الملل بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران از آغاز ثبت‌نام ناشران برای حضوردر این نمایشگاه خبر داد و گفت: متقاضیان تا ۲۴اسفند برای تکمیل فرم‌های ثبت‌نام فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، حامد میرزابابایی، مدیر کمیته ناشران بین الملل با اشاره به نحوه ثبت نام متقاضیان گفت: متقاضیان ثبت‌نام می‌توانند به جزوه اطلاعات، مقررات، آیین‌نامه انضباطی و فرم‌های بخش بین‌الملل به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی از طریق سایت www.anjomannasheran.com دسترسی داشته باشد.

وی افزود: علاقمندان به شرکت در بخش بین‌الملل نمایشگاه لازم است با پر کردن فرم‌ها و تکمیل مدارک بر اساس ضوابط مندرج در جزوه مقررات و ارسال آن به دبیرخانه، درخواست ثبت‌نام کنند.

میرزابابایی درباره مهلت ثبت نام ناشران بخش بین الملل گفت: متقتضیان برای حضور در بخش بین‌الملل فرصت دارند تا تاریخ ۲۴ اسفند نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم‌ها اقدام کنند. ارسال مدارک به منزله پذیرش ثبت‌نام نیست و تنها درخواست اولیه ثبت‌نام قلمداد خواهد شد و استحقاق برای دریافت غرفه ایجاد نخواهد کرد. قطعی شدن ثبت‌نام و پذیرش آن پس از دریافت مدارک و بررسی‌های لازم و تأیید نهادهای ذی‌ربط به نحو مقتضی به متقاضیان منعکس می‌شود.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3572928

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