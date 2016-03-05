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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۴

محرومیت به پایان رسید؛

«لوییس سوآرس» به تیم ملی اروگوئه دعوت شد

«لوییس سوآرس» به تیم ملی اروگوئه دعوت شد

مهاجم تیم ملی فوتبال اروگوئه پس از پشت سر گذاشتن ۹ بازی محرومیت، برای بازی مقابل تیم‌های برزیل و پرو به تیم ملی کشورش دعوت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لوییس سوآرس در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۴ به دلیل گاز گرفتن شانه «جیورجیو کیه‌لینی»، مدافع تیم ملی ایتالیا، به مدت چهار ماه حضور از تمام فعالیت های فوتبالی و ۹ بازی بین المللی به همراه اروگوئه محروم شد.

البته این بازیکن تا به حال در سه بازی دوستانه به همراه سایر بازیکنان اروگوئه به میدان رفته اما حق حضور در هیچ بازی رسمی را نداشته است.

اکنون این بازیکن پس از پایان یافتن دوران محرومیت برای دو بازی در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ مقابل تیم های برزیل و پرو به تیم ملی اروگوئه دعوت شده است.

سوآرس در تیم فوتبال بارسلونا تا به حال ۴۱ گل به ثمر رسانده است.

کد مطلب 3572929

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