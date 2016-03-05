یاسر خاسب درباره اجرای خود در سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل به خبرنگار مهر گفت: این اجلاس در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار می‌شود و قرار است به همراه یکی از قربانیان جنگ که موزیسین نیز هست سه اجرا در روزهای مختلف اجلاس داشته باشیم. طبق برنامه ریزی انجام شده این اجراها از ۱۸ تا ۲۲ اسفندماه هستند.



وی درباره موضوع نمایش افزود: این نمایش در حمایت از قربانیان جنگ شکل گرفته و اجرا می‌شود که البته هنوز عنوان خاصی برای آن در نظر نگرفته‌ام.



سرپرست گروه تئاتر «بدن دیوانه» یادآور شد: سال گذشته پرفورمنس «تن‌آهنگ» را که دوئتی از موسیقی و تئاتر با حضور هانیبال یوسف بود با موضوع ضد داعش در فضای باز مجموعه تئاتر شهر اجرا کردیم که بازتاب جهانی داشت. همچنین ۲ ماه پیش نیز در مجتمع چارسو و در قالب برنامه «هنرمند، خشونت و افراطی‌گری» که طی ۳ روز و با حضور آثاری در عرصه‌های سینما، تجسمی، موسیقی و تئاتر برگزار شد، اثری ضد خشونت و افراطی گری اجرا کردیم.



خاسب که این روزها نمایش «رقص مرگ، بی ‌لالا» را در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌کند، درباره وضعیت اجرای عمومی این اثر با توجه به اجرای نمایش در مقر سازمان ملل در ژنو، توضیح داد: من از ۲۲ اسفندماه به ایران برمی‌گردم تا اجرای عمومی نمایش «رقص مرگ، بی لالا» را ادامه دهم.