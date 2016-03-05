رم و برلین خواستار اتخاذ راهکار مشترک برای بحران پناهجویان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زوددویچه سایتونگ، «توماس دمیزیره» وزیر کشور آلمان و «آنجلینو آلفانو» همتای ایتالیایی وی با ارسال درخواستی به کمیسیون اروپا خواستار در پیش گرفتن راهکاری مشترک برای ثبت نام پناهجویان شدند.

این روزنامه آلمانی در ادامه مطلب خود آورده است: وزرای کشور آلمان و ایتالیا در نامه خود به کمیسیون اروپا با تاکید بر ضرورت اصلاح پیمان دوبلین و رفع ایرادهای سیستم کنونی پناهندگی در اروپا بازبینی عمیق قوانین و مقررات آن را خواستار شدند.

وزرای کشور آلمان و ایتالیا توزیع عادلانه مسئولیت ها و فشارهای ناشی از ورود آوارگان در کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را خواستار هستند.



«دمیزیره» و «آلفانو» در نامه خود که به «فرانتس تیمرمن» نائب رئیس کمیسیون اروپا و «دیمیتریس آوراموپولوس» کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا ارسال شده به نهاد اجرایی اروپا توصیه کرده اند با حمایت و کمک «فرونتکس» آژانس رسیدگی به امور مرزی اروپا، یک روند ثبت نام آوارگان که در آن نظارت و کنترلهای امنیتی نیز اعمال می شود، در پیش گیرند.