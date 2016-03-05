اوضاع اقتصادی روسیه به روایت یک موسسه تحقیقاتی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، موسسه تحقیقاتی «مودی» در بررسی وضعیت اقتصادی روسیه اعلام کرد، در حدود نیمی از درآمد این کشور از طریق فروش محصولات نفت و گاز تامین می‌شود، ضمن اینکه کاهش قیمت انرژی شکاف کسری بودجه روسیه را افزایش می‌دهد و تهدید جدی برای این کشور محسوب می شود.

همچنین این موسسه تحقیقات پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور با احتساب نفت بشکه ای ۴۰ دلار در سال‌جاری میلادی برای روسیه ۳ درصد خواهد بود، در همین حال روند نزولی قیمت جهانی نفت موجب سقوط ارزش پول این کشور می شود.

پیش از این بودجه دولتی این کشور براساس نفت بشکه ای ۵۰ دلار بسته شده بود که قرار است به ۳۵ دلار در هر بشکه کاهش پیدا کند.

بر همین اساس، موسسه «مودی» پیش بینی کرد که از بین رفتن ارزش پول روسیه و همچنین کاهش جهانی قیمت نفت موجب افزایش نرخ تورم در این کشور می شود که این امر بهبود سیستم داخلی بانکی روسیه را متوقف می‌کند.

همچنین «سیلوانوف» وزیر دارایی روسیه گفت: دولت پیش از این سخت مشغول تسکین اثر نامطلوب کاهش قیمت نفت بر روی اقتصاد این کشور بوده است.