رد شایعه بازبینی «انبوهی از کتاب ها» /جمع آوری دو عنوان کتاب

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که اخیراً شایعهای مطرح شده که گویا شما دستور بازبینی انبوهی از کتابهایی را دادهاید که در برخی رسانهها از آنها به عنوان مروج محتواهای ضداخلاقی، جنسی و ضددینی نام برده میشود و حتی زمزمه توقیف آنها در آینده بسیار نزدیک مطرح است، گفت: چند مورد اینچنینی بوده که من خودم دیدهام و شاید از زیردست ممیزان ما رد شده باشد.
وی افزود: دستور جمعآوری این چند مورد داده شده و اجازه داده نشده که این آثار به طور کامل در سطح جامعه منتشر شوند. اما تاکید میکنم که تعداد این کتابها بیشتر از دو مورد نبوده است.
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