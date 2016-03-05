به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در یادواره ۳۰۰ شهید منطقه خاکفرج در قم اظهار کرد: به جز جمهوری اسلامی ایران هیچ کس در دنیا جرات توقیف کردن شناورهای آمریکا را ندارد، این جرأت به خاطر نیروی خداباوری است که انقلاب اسلامی به ارمغان آورده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کسی نمیتواند خط امام راحل را تحریف کند و ما باید از مبانی انقلاب اسلامی مراقبت کنیم، تصریح کرد: استکبارستیزی برگرفته از اسلام ناب و آرمانهای امام راحل است و حضرت امام حتی برای یک لحظه استکبار و موجودیتش را به رسمیت نشناختند و ایشان به طور مداوم بر پوشالی و جعلی بودن قدرت استکبار تاکید میکردند و همواره قدرت خدا را قدرت واقعی میدانستند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشکل غرب در رویارویی با انقلاب اسلامی را در عدم خداباوری در جهانبینی غربی و نظام سرمایهداری دانست و افزود: تفاوت جهان بینی غربی با اسلام ناب محمدی در اعتقاد به وجود خداست و ما باید زمانی نگران باشیم که این ایمان به خدا در نحوه نگرش ما وجود نداشته باشد.
وی افزود: امروز به برکت نفس قدسی امام راحل و خون شهدا حیات طیبه و پاسداری از انقلاب اسلامی با قوت و قدرت کامل وجود دارد.
سردار فدوی در ادامه آمریکاییها، صهیونیستها و اروپاییها را سردمدار اقدام علیه یمن دانست و افزود: امروز یمنیها با الهام از انقلاب اسلامی و ایمان به خدا در مقابل غرب ایستادهاند و این مقاومت و حس خداباوری موجب شده است غربیها جرأت حمله زمینی به یمن را نداشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به رصد کامل نیروی دریایی سپاه گفت: صددرصد ترددهای دریایی که در خلیج فارس انجام میشود توسط نیروی دریایی سپاه رصد و کنترل میشود.
سردار فدوی با بیان اینکه هرجا نفس و پیام انقلاب اسلامی به آن رسیده همانند ایران اسلامی عمل کرده است، یادآور شد: اگر یمنیها تا امروز هشت ناو نیروهای غربی را با موشک مورد هدف قرار دادهاند این نشان از رسیدن پیام اسلام ناب به جان و دل یمنیها و الهام گرفتن از انقلاب اسلامی است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه امروز وظیفه داریم از انقلاب اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی مراقبت کنیم، بیان کرد: هر زمان که نام حرم اهل بیت(ع) میآید مرزهای جغرافیایی هیچ معنایی ندارد و امروز سوریه یکی از مظاهر بروز موقعیت پاسداری از انقلاب اسلامی است.
وی افزود: اگر امروز میبینیم در سوریه نیروهای افغانستان، عراق، پاکستان، لبنان، سوریه و ایران در حال دفاع از مرزهای انقلاب اسلامی هستند علتش این است که انقلاب اسلامی به مثابه اسلام ناب محمدی(ص) است.
سردار فدوی تجلی پاسداری از انقلاب اسلامی در قم را پررنگتر عنوان کرد و افزود: عاشقان اهل بیت(ع) از بسیاری نقاط دنیا در قم حضور دارند و شاهد هستیم که شهدای حرم از کشورهای دیگر در قم تشییع و به خاک سپرده میشوند.
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