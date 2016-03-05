به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر شنبه در مراسم هفته درختکاری در دشتستان اظهار داشت: توسعه فضای سبز و کاشت درخت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید در این راستا تلاش ویژهای صورت گیرد.
وی خواستار مشارکت مردم استان بوشهر در توسعه درختکاری شد و ادامه داد: دولت به تنهایی نمیتواند زمینه توسعه درختکاری را فراهم کند و در این راستا مشارکت مردم میتواند نقشی مهم داشته باشد.
استاندار بوشهر خواستار اهتمام جدی مردم در حفاظت از محیط زیست و بیابانزدایی شد و اضافه کرد: باید در این زمینه فرهنگسازی لازم صورت بگیرد و مردم نیز به خوبی به اهمیت این موضوع توجه کنند.
وی با اشاره به اقدامات مناسب اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در توسعه درختکاری در استان، بیان کرد: سازمانهای مردمنهاد نیز در امر درختکاری مشارکت داشته باشند.
سالاری خواستار حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر از سازمانهای مردم نهاد در توسعه درختکاری شد و افزود: در منطقه گندمریز، شاهد مشارکت و حضور شوراهای اسلامی روستاهای اطراف هستیم.
وی با اشاره به اهمیت بالای حفظ و حراست از منابع طبیعی اضافه کرد: توسعه فضای سبز و درختکاری یکی از برنامههای مهم در استان بوشهر است که با مشارکت عمومی تحقق مییابد.
در این آئین استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار و فرماندار دشتستان اقدام به کاشت درخت کردند.
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