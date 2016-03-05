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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۳

از شبکه اول سیما روی آنتن می رود؛

پخش زنده سفرنامه سلامت و امید

پخش زنده سفرنامه سلامت و امید

برنامه سفرنامه سلامت و امید در ایستگاه اردبیل ساعت ۱۵.۵۰ دقیقه امروز به طور مستقیم بر روی آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل ونهمین سفرنامه سلامت و امید این بار به اردبیل رسید برپایی چادرهای سلامت در شهرهای اردبیل، گرمی سرعين است.

فرخ ناز رافع رئیس سازمان داوطلبان برای با حضور در مراسم افتتاحیه سفرنامه سلامت و امید، در اردبیل به سر می برد.

کد مطلب 3572949
حبیب احسنی پور

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