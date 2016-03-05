پخش زنده سفرنامه سلامت و امید

به گزارش خبرنگار مهر، چهل ونهمین سفرنامه سلامت و امید این بار به اردبیل رسید برپایی چادرهای سلامت در شهرهای اردبیل، گرمی سرعين است.

فرخ ناز رافع رئیس سازمان داوطلبان برای با حضور در مراسم افتتاحیه سفرنامه سلامت و امید، در اردبیل به سر می برد.