کاشت نهال در بیت شهیدان مدافع حرم

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز بزرگداشت شهدا و درختکاری صبح شنبه با حضور فریدون همتی استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استانی دو اصله نهال ثمردار با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در بیت شهیدان مدافع حرم قزوین، حمید سیاهکالی‌مرادی و حجت اسدی غرس شد.

در این مراسم فریدون همتی، استاندار قزوین با اشاره به اینکه شهدای دفاع مقدس با ریختن خون خود درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند، گفت: امروز وظیفه تک تک مسئولین و آحاد جامعه است که از این درخت مواظبت کنند.

وی از شهدای مدافع حرم به عنوان بسیجیان واقعی یاد کرد و گفت: شهادت این عزیزان روحیه ای در جامعه دمید و باعث شد مردم برای شرکت در انتخابات بسیج شوند و در پاسداری از ارزش های انقلاب حماسه ای خلق کنند و حقیقتاً دوستان انقلاب را امیدوار و دشمنان انقلاب را مایوس کردند.

استاندار با اشاره به کاشت دو اصله نهال به یاد دو شهید مدافع حرم تصریح کرد: کاشتن این دو نهال بهانه ای برای ترویج یاد و ارزش های والای این شهیدان در جامعه است تا با آبیاری و حراست از این ارزش ها، همواره شاهد شکوفایی، طراوت و سرزندگی در جامعه اسلامی و انقلاب باشیم.

وی افزود: تقارن هفته منابع طبیعی با گرامیداشت شهدا را به فال نیک می گیریم و همان طور که شهدا با خون خود نهال انقلاب را آبیاری کردند ملت و مسئولان هم با خدمت به این خانواده ها باید قدردان ایثارگر ها و مجاهدت های بازماندگان و خانواده های این شهداء باشند.