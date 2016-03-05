۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۱

با حضور مسئولان قزوین صورت گرفت؛

کاشت نهال در بیت شهیدان مدافع حرم

قزوین- به مناسبت هفته منابع طبیعی همتی استاندار قزوین با حضور در منزل خانواده های شهیدان سیاهکالی مرادی و اسدی، دو اصله نهال به یاد دو شهید مدافع حرم درقزوین غرس کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز بزرگداشت شهدا و درختکاری صبح شنبه با حضور فریدون همتی استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استانی دو اصله نهال ثمردار با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در بیت شهیدان مدافع حرم قزوین، حمید سیاهکالی‌مرادی و حجت اسدی غرس شد.

در این مراسم فریدون همتی، استاندار قزوین با اشاره به اینکه شهدای دفاع مقدس با ریختن خون خود درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند، گفت: امروز وظیفه تک تک مسئولین و آحاد جامعه است که از این درخت مواظبت کنند.

وی از شهدای مدافع حرم به عنوان بسیجیان واقعی یاد کرد و گفت: شهادت این عزیزان روحیه ای در جامعه دمید و باعث شد مردم برای شرکت در انتخابات بسیج شوند و در پاسداری از ارزش های انقلاب حماسه ای خلق کنند و حقیقتاً دوستان انقلاب را  امیدوار و دشمنان انقلاب را  مایوس کردند.

استاندار با اشاره به کاشت دو اصله نهال به یاد دو شهید مدافع حرم تصریح کرد: کاشتن این دو نهال بهانه ای برای ترویج یاد و ارزش های والای  این شهیدان در جامعه است تا با آبیاری و حراست از این ارزش ها، همواره شاهد شکوفایی، طراوت و سرزندگی در جامعه اسلامی و انقلاب باشیم.

وی افزود: تقارن هفته منابع طبیعی با گرامیداشت شهدا را به فال نیک می گیریم و همان طور که شهدا با خون خود نهال انقلاب را آبیاری کردند ملت و مسئولان هم با خدمت به این خانواده ها باید قدردان ایثارگر ها و مجاهدت های بازماندگان و خانواده های این شهداء باشند.

 

