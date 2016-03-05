  1. استانها
  2. قم
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم در گفتگو با مهر:

حوادث ترافیکی هفته گذشته قم ۴۹۹ مجروح برجای گذاشت

حوادث ترافیکی هفته گذشته قم ۴۹۹ مجروح برجای گذاشت

قم - رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم از مجروح شدن ۴۹۹ نفر در حوادث ترافیکی هفته گذشته این استان خبر داد.

محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث ترافیکی یک‌هفته گذشته در قم اظهار داشت: از تاریخ هشتم اسفندماه تا ۱۵ اسفند تعداد هشت هزار و ۳۰۰ تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی قم برقرار که منجر به انجام هزار و ۳۹۴ مأموریت شده است.

وی گفت: از مأموریت‌های انجام شده طی یک هفته گذشته هزار و ۲۱۶ مورد شهری و ۱۷۸ مورد جاده‌ای بوده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم با بیان اینکه تعداد تصادفات طی این مدت ۴۳۱ مورد بوده است، افزود: از تصادفات بوقوع پیوسته ۳۷۹ مورد شهری و ۵۹ مورد جاده‌ای است.

وی در ادامه گفت: طی یک هفته گذشته حوادث ترافیکی ۴۹۹ مجروح برجای گذاشت که ۱۷۵ نفر سرپایی درمان شده و ۳۲۲ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

حسنی با بیان اینکه مأموریت‌های مربوط به موتورسیلکت سواران طی این مدت ۳۰۶ مورد بوده است، افزود: از تصادفات بوقوع پیوسته ۲۸۷ مورد شهری و ۱۹ مورد جاده‌ای است.

وی ادامه داد: تعداد مجروحان تصادفات موتورسیکلت سواران ۳۴۱ نفر بوده‌اند که ۱۴۱ نفر سرپایی درمان شده و ۲۰۰ نفر به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم با اشاره به تعدادی از حوادث شاخص افزود: تصادف تاکسی ون با خودروی پژو در شهر پردیسان هشت مجروح برجای گذاشت که سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شده و مجروحان را به مرکز نکویی انتقال دادند.

وی بیان کرد: برخورد دو خودرو در بلوار الغدیر پنج مجروح برجای گذاشت که ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شده ومجروحان را به مرکز درمانی انتقال دادند.

کد مطلب 3572953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها