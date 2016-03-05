حوادث ترافیکی هفته گذشته قم ۴۹۹ مجروح برجای گذاشت

محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث ترافیکی یک‌هفته گذشته در قم اظهار داشت: از تاریخ هشتم اسفندماه تا ۱۵ اسفند تعداد هشت هزار و ۳۰۰ تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی قم برقرار که منجر به انجام هزار و ۳۹۴ مأموریت شده است.

وی گفت: از مأموریت‌های انجام شده طی یک هفته گذشته هزار و ۲۱۶ مورد شهری و ۱۷۸ مورد جاده‌ای بوده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم با بیان اینکه تعداد تصادفات طی این مدت ۴۳۱ مورد بوده است، افزود: از تصادفات بوقوع پیوسته ۳۷۹ مورد شهری و ۵۹ مورد جاده‌ای است.

وی در ادامه گفت: طی یک هفته گذشته حوادث ترافیکی ۴۹۹ مجروح برجای گذاشت که ۱۷۵ نفر سرپایی درمان شده و ۳۲۲ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

حسنی با بیان اینکه مأموریت‌های مربوط به موتورسیلکت سواران طی این مدت ۳۰۶ مورد بوده است، افزود: از تصادفات بوقوع پیوسته ۲۸۷ مورد شهری و ۱۹ مورد جاده‌ای است.

وی ادامه داد: تعداد مجروحان تصادفات موتورسیکلت سواران ۳۴۱ نفر بوده‌اند که ۱۴۱ نفر سرپایی درمان شده و ۲۰۰ نفر به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم با اشاره به تعدادی از حوادث شاخص افزود: تصادف تاکسی ون با خودروی پژو در شهر پردیسان هشت مجروح برجای گذاشت که سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شده و مجروحان را به مرکز نکویی انتقال دادند.

وی بیان کرد: برخورد دو خودرو در بلوار الغدیر پنج مجروح برجای گذاشت که ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شده ومجروحان را به مرکز درمانی انتقال دادند.