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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

غیبت کامیابی‌نیا و خالقی‌فر؛

۱۹ بازیکن پرسپولیس برای بازی با تراکتورسازی مشخص شدند

۱۹ بازیکن پرسپولیس برای بازی با تراکتورسازی مشخص شدند

اسامی ۱۹ بازیکن پرسپولیس برای حضور در اردوی پیش از بازی با تیم تراکتورسازی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس؛ سوشا مکانی، مهرداد کفشگری، رامین رضائیان، بابک حاتمی، امید عالیشاه، محسن بنگر، محسن مسلمان، مهدی طارمی، الکساندر لوبانوف، لوکا ماریچ، فرشاد احمدزاده، مایکل اومانا، محمد انصاری، جری بن سون، علی علیپور، احمد نوراللهی، میلاد کمندانی، وحید حیدریه و محمد رحمتی نفراتی هستند که برای بازی با تراکتورسازی به اردوی تیم دعوت شدند.

کمال کامیابی‌نیا، و رضا خالقی فر به دلیل آسیب‌دیدگی در این فهرست حضور ندارند.

پرسپولیس و تراکتورسازی فردا یکشنبه در هفته بیست و دوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 3572954

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