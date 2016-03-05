به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در این آیین علیرضا حاجیان‌زاده مدیرعامل و محمدعلی شامانی معاون فرهنگی کانون سخنرانی خواهند کرد.

بر اساس این خبر، این آیین ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ در سالن غدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.

این مراسم با پخش نماهنگی از مربیان موفق، اجرای سرود اعضای مرکز ۲۰ کانون و اهدای جوایز به برگزیدگان همراه خواهد بود.

در این روز همچنین نشستی با عنوان «ضرورت بازنگری و پیرایش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی» با حضور معاون فرهنگی و مدیران کل این معاونت، کارشناسان و مربیان کانون در ساعت ۱۴:۳۰ در سالن کنفرانس شماره یک مرکز آفرینش‌ها برگزار خواهد شد.

بر همین اساس کانون هر ساله در آیین ویژه‌ای از مربیان فرهنگی، هنری و ادبی خود که در مراکز ثابت، سیار شهری، سیار روستایی و کتاب‌خانه پستی فعالیت دارند، قدردانی می‌کند.

کانون اکنون در سراسر کشور دارای ۹۳۶ مرکز فرهنگی‌هنری شامل ۷۷۰ مرکز ثابت، ۱۴ مرکز سیار شهری، ۱۰۰ مرکز سیار روستایی و ۵۲ کتاب‌خانه است.