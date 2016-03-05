۵۰۰ اصله نهال در گلپایگان کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی ظهر شنبه در مراسم روز درختکاری که همزمان در شهرک صنعتی گلپایگان و بلوار امام رضا (ع) با حضور مسئولان، کشاورزان و دانش آموزان شهرستان گلپايگان برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، اظهار داشت: منابع طبیعی از جمله مسائلی است که جزء لاینفک زندگی انسان به شمار می رود و اگر روزی منابع طبیعی را از انسان بگیرند به نوعی رگ حیات را قطع کرده اند.

امام جمعه گلپایگان با یادآوری این نکته که پدیدار شدن ریزگردها در فصول مختلف که در برخی نقاط کشور ایران نیز رخ می دهد به دلیل عدم توجه به مسایل زیست محیطی است، افزود: پدیدار شدن اقلیم ها، فعل و انفعالات در جو و زمین موجب بروز حوادث غیرمترقبه شده که در این راستا برای به حداقل رساندن این آسیب ها باید دست به کار شده و منابع طبیعی را حفظ کنیم و بی تفاوت از کنار بحث منابع طبیعی نگذریم.

اسماعیلی با بیان اینکه برای حفظ منابع طبیعی و رویکرد به اقتصاد مقاومتی باید کشاورزی را رونق دهیم، تصریح کرد: تمام هم و غم مردم و کشاورزان باید نهادینه کردن این امر باشد و با استفاده از تکنولوژی روز کشاورزی را گسترش و کشور را از ورود مواد کشاورزی بی نیاز سازیم.

وی با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیت منابع محدود طبیعی باید نسبت به مصرف آب و چرای دام در دشت و دامنه ها محتاطانه تر عمل کنیم، اظهار داشت: همچنین باید در زمینه استفاده از منابع طبیعی با توجه به گسترش جمعیت اطلاعات علمی و مطالعه خود را افزایش داده و با الگوگیری از تجربیات گذشتگان و استفاده از تکنولوژی، منابع طبیعی را برای آیندگان به یادگار بگذاریم.

امام جمعه گلپایگان با بيان اینکه شهرستان گلپایگان توانمندی های خوبی از لحاظ خاک و منابع آب در امر کشاورزی دارد، افزود: باید با پیگیری و استفاده از تکنولوژی و توان علمی روز نسبت به گسترش منابع طبیعی و پایداری آنها در راستای شکوفایی و گرایش به اقتصاد مقاومتی در شهرستان بکوشیم.

اجراي طرح هاي عمراني بدون رعايت نكات ايمني يكي از چالش هاي زيست محيطي است

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری گلپایگان نیز در اين جلسه با بیان برخی از مشکلات و معضلات در استفاده بیجا از چراگاه ها و منابع طبیعی در شهرستان خواستار همکاری و مساعدت مسئولان و گله داران در حفظ منابع طبیعی شهرستان شد و گفت: یکی از چالش های منابع طبیعی و حفظ آنها موانع مربوط به مشارکت های مردمی، محدودیت های سرمایه، ارزش افزوده زمین و سوداگری، اجرای طرح های عمرانی بدون رعایت نکات زیست محیطی است.

علیرضا حیدری افزود: در راستای حفظ و نگهداری منابع طبیعی در قدم اول باید احساس مسئولیت افراد را برای حفاظت از منابع طبیعی افزایش داد و آنها را ترغیب به حفظ منابع طبیعی کرد چنان که گذشتگان با کار و تلاش زمین هایی را که امروز در اختیار ما قرار گرفته نگاه داشته اند؛ لذا وظیفه ما حفظ منابع طبیعی و نگهداری از آن برای نسل های آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم روز درختکاری که در دو نقطه گلپایگان با حضور مسئولان اداری، نهادها، اعضای شورای اسلامی شهر گلپایگان و چند تن از دانش آموزان مدارس شهرستان برگزار شد، بیش از ۵۰۰ اصله نهال غرس شد.