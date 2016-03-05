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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۱۸

مدیرکل هواشناسی اردبیل اعلام کرد:

تداوم پدیده تندباد در اردبیل/کاهش ۱۲ درجه‌ای دما

تداوم پدیده تندباد در اردبیل/کاهش ۱۲ درجه‌ای دما

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی روزهای آینده پدیده تندباد در اغلب مناطق استان اردبیل مشاهده خواهد شد.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جریانات جنوبی عامل وزش تندباد در مناطق مرکزی و شمالی استان است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم سرعت وزش باد تا ۸۰ کیلومتر در ساعت طی روزهای آتی برسد.

وی با بیان اینکه در ادامه وزش بادها موجب افت دما از روز یکشنبه خواهد شد، تأکید کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد سامانه بارشی جدیدی اغلب مناطق استان را به‌صورت خفیف تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان میزان افت دما را شش تا ۱۲ درجه عنوان و اضافه کرد: افت دما در ادامه موجب بارش به ویژه در مناطق مرکزی و شمالی استان خواهد شد.

دولتی مهر متذکر شد: از روز سه‌شنبه مجدداً با خروج سامانه بارشی، شاهد افزایش دما خواهیم بود و با این وجود تا پایان هفته وزش شدید باد پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 3572962
محمد میرزایی ناطق

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