بیش از ۴۷۳ هزار سند تک برگی در استان البرز صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مرادخانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: آیتم های ثبتی که در استان البرز مورد بررسی قرار می گیرد با آیتم های ثبتی کلان‌شهرهای بزرگ کشور همخوانی دارد.

وی در ادامه گفت: طرح صدور سند تک برگ ملکی با هدف جلوگیری از تخلف در کشور اجرایی شده و در اجرای این طرح بر خلاف گذشته، اسناد با فروش ملک به نام خریدار تغییر می کند.

مرادخانی با تاکید بر اینکه روند صدور سند مالکیت و اسناد تک برگی از مرحله سنتی گذر و به مرحله الکترونیک رسیده است، گفت: برای صدور اسناد تک برگی آیتم های هندسی و حقوقی لحاظ می شود تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز با تاکید بر اینکه آیتم های امنیتی در صدور اسناد تک برگی لحاظ شده است، گفت: کتابت سند در دفاتر املاک به صورت دستی انجام می شود امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن این فرایند نیز الکترونیکی شود.

فرهنگ سازی در زمینه خرید و فروش ملک ضروری است

وی با تاکید بر اینکه طرح های نظارتی در سازمان ثبت اسناد و املاک موجب شده تا میزان تخلفات در دایره اداری هم به شدت کاهش یابد، گفت: در حال حاضر اسناد تک برگی یک روزه و اسناد دفترچه ای ظرف مدت یک هفته صادر می شوند اگر نیاز به حضور نماینده اداره ثبت اسناد در محل باشد مدت زمان صدور سند دفترچه ای به ۱۰ روزه افزایش می یابد.

مرادخانی با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد نقشه های شهری کاداست در استان البرز آماده شده است، گفت: از سال ۹۱ تا کنون ۴۷۳ هزار و ۳۲۳ سند تک برگ در استان صادر شده است.

وی در خصوص تخلفات کارمندان اداره کل ثبت اسناد گفت: زمانی که صدور اسناد به صورت سنتی انجام می شد تخلفات اجتناب ناپذیر بود ولی در حال حاضر دسترسی به اطلاعات برای همه دفترداران مهیا شده است و با رجوع به سیستم امکان جعل سند وجود ندارد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز تصریح کرد: برای خرید و فروش املاک نیازمند فرهنگ سازی هستیم به همین منظور همه تعاونی هایی که قصد خرید زمینی را دارند باید قبل از اقدام به خرید استعلام وضعیت زمین مورد نظر را پیگیری کنند.

۲ هزار سند شخصی در مهرشهر کرج بازداشت شد

وی در خصوص توسعه دولت الکترونیک و خدماتی که اداره ثبت اسناد ارائه می کند، گفت: تعاملاتی که در دفاتر ثبت اسناد انجام می شود از صدور سند تک برگی، امضا و اثرانگشت به صورت الکترونیکی انجام می شود و در حال حاضر به جز کتابتی که در دفاتر املاک انجام می شود همه فرایندها به صورت الکترونیک انجام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقل و انتقالات برخی اسناد اشاره کرد و گفت: تا کنون ۲ هزار سند شخصی در مهرشهر کرج بازداشت شده است.

وی در ادامه در خصوص توضیح فرایند بازداشت اسناد املاک شخصی گفت: املاکی در منطقه مهرشهر کرج وجود دارد که مالکانشان در کشور حضور ندارند این املاک شناسایی شده اند تا برخی افراد سودجود اقدام به نقل و انتقال اسناد این املاک نکنند.

مرادخانی در پایان با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از هر گونه انتقال اسناد برخی از املاک بازداشت می شوند و در یک کارگروه با ارائه اسناد واقعی انتقالشان انجام می شود، گفت: تا کنون مراحل انتقال ۳۵۰ سند از ۲ هزار سند بازداشتی انجام شده است.