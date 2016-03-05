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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۱۲

درچهارمحال و بختیاری:

زمینه مشارکت مردم در توسعه فضای سبز فراهم شود

زمینه مشارکت مردم در توسعه فضای سبز فراهم شود

شهرکرد - معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: زمینه مشارکت مردم استان چهارمحال و بختیاری در توسعه فضای سبز فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری پیش از ظهر شنبه در جشن آغاز هفته منابع طبیعی با تاكيد بر اینکه زمینه مشارکت مردم استان چهارمحال و بختیاری در توسعه فضای سبز فراهم شود، اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز نقش مهمی در حفظ سلامتی مردم جامعه دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز صنعت در حال توسعه است و باید فضای سبز نیز توسعه پیدا کند، ادامه داد: توسعه فضای سبز در کنار توسعه صنعت بسیار ضروری است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تلاش همه مردم و مسئولان برای حفظ منابع طبیعی ضروری است، ادامه داد: باید زمینه برای مشارکت مردم در توسعه فضای سبز و حفظ منابع طبیعی در سطح استان فراهم شود و از ظرفیت های مردمی در این مسیر استفاده شود.

وی ادامه داد: کاشت درخت و توسعه فضای سبز باید فرهنگ سازی شود و تلاش شود مردم در این زمینه وارد شوند و با حساسیت مسائل منابع طبیعی را پیگیری کنند.

 معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: زمینه بهره برداری اقتصادی با توسعه فضای سبز ایجاد شود و باید تلاش شود که از درختانی که باردهی دارند برای توسعه فضای سبز استفاده شود.

سد سازی زمینه تبخیر و کاهش منابع آب را فراهم می کند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم اظهار داشت: سد سازی در جهان منسوخ شده و نباید با ایجاد سد، زمینه تبخیر آب را فراهم کرد چرا که موجب هدر رفت و خارج شدن منابع آب از منطقه می شود.

علی محمدی مقدم اظهار داشت: باید تلاش کرد زمینه ذخیره آب در زیر زمین فراهم شود تا از هدر رفت و تبخیر آب جلوگیری شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: حفظ منابع آب و خاک در سطح استان ضروری است.

آماده سازی ۲۵۰ هزار نهال برای توزیع در چهارمحال و بختیاری

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از مهم ترین استان هایی است که دارای فرسایش خاک قابل توجه است و این مهم نیز به واسطه این است که این استان دارای پستی و بلندی های بسیاری است.

وی اظهار داشت: کاشت درخت و توسعه فضای سبز از فرسایش خاک جلوگیری می کند و خاک حاصلخیز از منطقه خارج نمی شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: منابع طبیعی با فراهم آوردن نهال های درخت زمینه توسعه فضای سبز را در سطح استان فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: بیش از ۲۵۰ هزار نهال برای توزیع برای توسعه فضای سبز در سطح استان تهیه شده است.

کد مطلب 3572964

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