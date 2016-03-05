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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۱

هند از صدور ویزا برای کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا امتناع ورزید

هند از صدور ویزا برای کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا امتناع ورزید

دولت هند از صدور روادید برای اعضای کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا خودداری کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، دولت هند برای اعضای کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا (USIRF) که قصد سفر به هند را داشتند روادید صادر نکرد.

«رابرت پی جورج» رئیس کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا  اعلام کرد: از تصمیم دهلی‌ نو در مورد عدم صدور روادید به هیئت این کمیسیون برای نظارت بر آزادی مذهبی در هند ناامید شده است.

اعضای این هیئت قرار بود جمعه گذشته با همکاری وزارت امور خارجه و سفارت این کشور در دهلی‌ نو برای سفری طولانی مدت به هند سفر کنند.

رئیس کمیسیون بین‌المللی آمریکا برای آزادی مذهبی اظهار داشت: «یو اس سی آی آر اف» پیش از این نیز از کشورهای متعددی همچون پاکستان، عربستان، ویتنام، چین و برمه دیدار داشته است.

اعضای کنگره آمریکا چندی پیش با ارسال نامه‌ای به «نارندرا مودی» نخست‌ وزیر هند از ادامه خشونتها علیه اقلیتهای مذهبی در این کشور ابراز نگرانی کرده بودند.

این نامه از طرف هشت سناتور و ۲۶ نماینده مجلس نمایندگان این کشور به دهلی‌نو ارسال شد.

مقامات آمریکایی در حالی از نگرانی خود در مورد افزایش خشونت علیه اقلیتها در هند ابراز نگرانی می‌کنند که این کشور به نقض حقوق بشر و بی‌توجهی به اقلیتها متهم است.

کد مطلب 3572965
علی کاووسی نژاد

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