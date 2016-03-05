نخستین بازارچه صنایع دستی زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز شنبه ۱۵ اسفند ماه مجموعه بازارچه صنایع دستی در محوطه ای در جنب بنای رختشویخانه زنجان که هیچ کاربری خاصی نداشت و متروکه بود، احداث شده است. عملیات اجرایی این بازارچه از شهریور ماه امسال آغاز شد و امروز ۱۵ اسفند به اتمام و بهره برداری رسید.

همچنین، این بازارچه در کنار نمایش صنایع دستی زنجان، مکانی برای تولیدکنندگان و فرصتی برای افزایش زمان حضور و توقف گردشگران در این استان محسوب می شود.

در قسمتی از این بازارچه صنعتگران به تولید انواع صنایع دستی از جمله ملیله، حکاکی روی مس، ظروف مسی، چاروق، چاقو، چرم، جاجیم و مینا کاری خواهند پرداخت.

در ابتدا قرار بود به دلیل عبور یکی از معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی شهر این بنا با سازه های موقت احداث شود. مسئولان شهرداری پس از مشاهده کیفیت بنا و نوع کاربری آن، تصمیم گرفتند تا چنین مکانی برای همیشه در همین محل مستقر شود. به همین منظور مقرر است تا طرح تفصیلی شهر در کمیسیون ماده پنج شهرداری مطرح و با انجام تغییراتی بازارچه به صورت بنایی دائمی باقی بماند.

هم اکنون موزه و کارگاه های آموزش صنایع دستی واقع در عمارت دارایی و بنای رختشویخانه جمع آوری شده است و به این بازارچه منتقل می شوند. همچنین این بازارچه دارای ۲۲ غرفه است که هنرمندان صنایع دستی استان زنجان آثار صنایع دستی بومی زنجان را در معرض دید علاقمندان قرار می دهند.

احداث بازارچه های صنایع دستی در استان های مختلف کشور یکی از سیاست های معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور برای رونق بازار و فروش صنایع دستی است و افتتاح این بازارچه در استان زنجان نیز در ادامه همین برنامه کلان صورت گرفته است.

ظهر امروز با حضور معاون صنایع دستی سازمان و رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی خانه هنرهای سنتی زنجان نیز افتتاح می شود.

همچنین، بازدید از کارگاه های تولید صنایع دستی و دیدار با هنرمندان استان نیز از دیگر برنامه های امروز معاون صنایع دستی سازمان و رئیس شورای جهانی صنایع دستی است.