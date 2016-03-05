به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «شاعرانگی» به نویسندگی زینب آرمند و کارگردانی فریدون محرابی ساعت ۷ صبح روز ۱۶ اسفندماه از شبکه رادیویی نمایش پخش می شود. نمایش رادیویی «شاعرانگی» روایت دختر شاعری است که ذوق خوبی در این کار دارد اما وی چند سالی است پس از فوت پدرش، در یک کارخانه مشغول به کار است که همین شرایط موجب بروز اتفاقاتی می شود.

رویا فلاحی، مهین نثری، بهناز بستان دوست، ایوب آقاخانی، سعیده فرضی و عبدالعلی کمالی از جمله بازیگرانی هستند که در این مجموعه رادیویی به ایفای نقش می پردازند. این در حالی است که شهناز دهکردی تهیه کننده، علی حاجی نوروزی صدابردار و محمدرضا قبادی فر افکتور این اثر نمایشی هستند.