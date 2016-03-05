به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در همایش شهرداران استان اقدامات تمامی شهرداری ها به‌خاطر آذین بندی مناسب شهرها در ایام دهه فجر و پاکسازی آن ها در ایام انتخابات را مناسب دانست و اظهار داشت: از شهردارانی که اصل بی طرفی در انتخابات را رعایت کردند تشکر می کنیم و از شهردار سه شهر استان به‌خاطر حمایت از برخی کاندیداها گلایه مندیم.

حمایت سه نفر از شهرداران لرستان از کاندیداهای انتخاباتی

وی افزود: سه نفر از شهرداران به سمت کاندیداهای خاصی کشیده شده بودند و گاهی از منابع عمومی شهر برای این منظور استفاده می شد که این کار یک ظلم بزرگ در حق مردم و گناهی نابخشودنی است امیدواریم این سه شهردار دیگر دست به چنین اقداماتی نزده چرا که در صورت تکرار برابر قانون با آن ها برخورد می شود.

استاندار لرستان بر لزوم آماده سازی شهرهای استان برای استقبال از مهمانان نوروزی تاکید کرد و گفت: در این راستا ستاد تسهیل سفرهای نوروزی به دبیری مدیرکل میراث فرهنگی استان شکل گرفته است لذا این مسئول با مضاعف کردن حرکت خود باید محکم پای کار ایستاده و با شهرداران استان در ارتباط بوده و شهرداران نیز باید مصوبات ستاد تسهیل را اجرایی کنند.

شهرداری های لرستان هنوز با مدیریت سنتی خداحافظی نکرده اند

بازوند به وجود سه بازرس ویژه در ستاد تسهیل سفرهای نوروزی استان اشاره کرد و افزود: از معاونت عمرانی استانداری درخواست می شود عملکرد شهرداران در این ایام را رصد کرده و شهردارانی که عملکرد بهتری داشته اند را مورد تشویق قرار دهند.

وی مشکل حقوق معوقه پرسنل شهرداری را مشکل شهرداری های کل کشور دانست و بیان داشت: درصد قابل توجهی از علت حقوق معوقه پرسنل شهرداری این است که شهرداری های استان هنوز با مدیریت سنتی در شهرداری خداحافظی نکرده اند و با مدیریت قبلی می خواهند این دستگاه را اداره کنند که این شیوه پاسخگو نیست زیرا طی سنوات گذشته تعداد شهروندان و انتظارات آن ها زیاد شده است.

استاندار لرستان تصریح کرد: شهرداری ها تافته ای جدا بافته از استان نبوده بلکه منابع درآمدی آن ها تابع وضعیت اقتصادی استان است یعنی در صورت مناسب بودن وضعیت اقتصادی استان درآمد شهرداری ها نیز بالا خواهد رفت لذا چاره ای نیست جز اینکه شهرداری ها از سیاست های استان در رابطه با توسعه، سرمایه گذاری و اقتصاد پیروی کنند تا مشکلات آن ها حل شود.

پایین بودن ارزش افزوده شهرداری های لرستان

بازوند با اشاره به اینکه میزان ارزش افزوده شهرداری های لرستان در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۲ میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو میلیارد تومان افزایش یافته است یعنی ارزش افزوده استان در سال جاری و با وجود رکود رشد یافته است.

وی با اشاره به اینکه ۴۲ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد شده توسط شهرداری های استان به اندازه ارزش افزوده تنها یک شهر در استان مرکزی است، اضافه کرد: سالانه به شهر کوچکی همچون شازند در استان مرکزی به اندازه استان لرستان ارزش افزوده تعلق می گیرد و علت آن وجود سرمایه گذاری در این شهر بوده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه برای افزایش ارزش افزوده در شهرهای استان چاره ای جز ورود بخش خصوصی وجود ندارد، تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها برای مدیریت فعلی هزینه بر خواهد بود ولی سود آن در سال های آینده آشکار شده و باعث ایجاد ارزش افزوده برای شهرداری ها می شود لذا باید از این فرصت استفاده کرد.

بازوند بر لزوم تسهیل شرایط سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و گفت: هنر شهرداران در این است که در شهر سرمایه گذاری ایجاد کنند تا مردم از سود آن سرمایه گذاری بهره مند شوند چرا که درآمد زایی سنتی در شهرداری ها دیگر جوابگو نبوده و باید به دنبال جلب مشار کت های مردمی در این بخش بود.

صدور ۲۸۰۰ پروانه ساختمانی توسط شهرداری لرستان

وی رشد تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در استان طی سال جاری را امیدوار کننده و قابل قبول دانست و بیان داشت: تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در استان طی سال جاری دو هزار و ۸۰۷ مورد بوده و حدود هزار و ۳۰۰ پروانه نسبت به سال گذشته بیشتر شده است که با وجود رکود مسکن در کشور این وضعیت در استان مناسب بوده است.

استاندار لرستان خطاب به شهرداران استان گفت: از شما انتظار داریم با حضور بخش خصوصی منابع جدید درآمدی برای حوزه خود تعریف کرده و با تشکیل اتاق فکرهایی از فکر و برنامه های دقیق در حوزه مدیریت شهری استفاده کنید.

باوزند با اشاره به اینکه در سال جاری ۴۰ درصد بودجه شهرداری های استان از محل منابع دولتی و ارزش افزوده ایجاد شده است، عنوان کرد: این امر نشان می دهد شهرداری ها در بخش درآمدهای کوششی دچار خلاء بوده که باید این خلاء پر شود.

وی افزود: تلاش می شود در کمیته تخصیص استان شهرداری های کوچکی که دارای مشکل مالی هستند از تخصیص های خوبی برخوردار شده تا بتوانند حقوق معوقه پرسنل خود را پرداخت کنند.

سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد تومانی قرارگاه خاتم معطل موافق شورای شهر

استاندار لرستان با بیان اینکه برای سرمایه گذاری در دو شهر خرم آباد و بروجرد توسط قرارگاه خاتم النبیاء در سال ۹۵ مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان پروژه تعریف شده است، تصریح کرد: اگر روش سنتی اداره شهرداری در دو شهر بروجرد و خرم آباد ادامه پیدا کند به جایی نخواهیم رسید لذا مجبوریم حرکتی جهشی را آغاز کنیم بر این اساس باید ۷۰ درصد منابع املاکی که شهرداری ها در اختیار دارند تامین شده و ۳۰ درصد دیگر از محل اعتبارات عمرانی تامین شود.

بازوند ادامه داد: از اعضاء شورای شهر خرم آباد و بروجرد درخواست داریم که این تفاهم نامه تنظیم شده با قرارگاه خاتم الانبیاء را تصویب کنند در غیر اینصورت مخالفت خود را صراحتا مطرح کنند تا ما نیز به مردم اعلام کنیم که شورا با اجرای این پروژه ها مخالف است.

وی یادآور شد: اگر اعضاء شورای شهر خرم آباد و بروجرد با تصویب این پروژه ها مخالفت کنند موضوع در شورای حل اختلاف مطرح شده و حتما تصویب خواهد شد البته به شرط اینکه شهرداران بر اجرای این پروژه ها پافشاری داشته باشند.

استاندار لرستان فرصت ایجاد شده توسط قرارگاه خاتم برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری خرم آباد و بروجرد را فرصتی بی بدیل خواند و گفت: از زمانی که من به عنوان استاندار لرستان منصوب شدم درگیر ایجاد این پروژه ها در استان هستم ولی به خاطر اینکه هنوز درگیر موافقت اعضاء شورای شهر هستیم هنوز به نتیجه نرسیده است لذا از شهرداران مربوطه تقاضا می شود این موضوع را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهند.