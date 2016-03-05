به گزارش خبرنگار مهر، سعید وزیری نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: خوشبختانه برگزاری جشنواره اسباب بازی در سال های اخیر با استقبال بسیار خوبی روبرو شده و توانسته جایگاه خود را در سطح استان و کشور کسب کند.

وی افزود: جشنواره بازی و اسباب بازی با این وسعت و تنوع در کشور بی نظیر است و اجرای برنامه های متنوع و شاد، معرفی بازی های بومی محلی، انتشار دو جلد کتاب با تیراژ پنج هزار نسخه از کارهای ارزشمندی است که در این جشنواره اجرا شده است.

وزیری نژاد بیان کرد: با استفاده از مشارکت مردمی و استفاده از تشکل های بخش خصوصی زمینه ترویج آداب و رسوم کهن و بازی های بومی محلی در استان فراهم شده است.

تبدیل جشنواره اسباب بازی به یک برند ملی

وی تصریح کرد: جشنواره اسباب بازی در قزوین می تواند در جذب گردشگر داخلی و خارجی موثر باشد و به رونق اقتصادی استان و تقویت نشاط و شادابی استان کمک کند.

وزیری نژاد اظهار کرد: حجم اسباب بازی های ارائه شده، تنوع برنامه های فرهنگی، هنری و آموزشی و فضای زیبای آن از ویژگی های مهمی است که می تواند این جشنواره را به یک برند ملی تبدیل کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: هم اکنون ۳۰ نفر در شهر قزوین در تولید اسباب بازی های بومی و محلی فعالیت می کنند که زمینه اشتغال و فعالیت تعدادی از هنرمندان در این حوزه نیز فراهم شده است.

برگزاری پنجمین جشنواره بین‌المللی بازی و اسباب بازی در قزوین

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین افزود: پنجمین جشنواره بین‌المللی بازی و اسباب بازی کودکان دیروز و امروز در قزوین به مدت ۱۰ روز از از سوم تا ۱۲ فروردین ماه سال آینده در فضایی به مساحت دو هكتار در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدالسلطنه قزوین برگزار می شود.

وی بیان کرد: در این جشنواره ۹۰ غرفه آموزشی، فرهنگی، كارگاهی و فروشگاهی و بیش از ۵۰ جنگ و استیج با حضور عروسک های مختلف، مسابقه محله، ایستگاه بازی های قرآنی، وی‌ژه برنامه هایی با هدف آموزش آموزه های دینی، بازسازی مدرسه های قدیمی برای كودكان دیروز، برای خانواده ها در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در این جشنواره، اسباب بازی‌های قدیمی ۳۰ کشور دیگر در کنار اسباب بازیهای قدیمی کهن شهرمان به نمایش گذاشته خواهد شد و در کنار آن، بازیهای بومی اجرا و شناسانده می‌شود.

وزیری نژاد گفت: همچنین در این جشنواره غرفه ها و كارگاه هایی با موضوعاتی نظیر آموزش نقاشی، عروسک های نمدی، تخم مرغی و جورابی، بازی پازل با موضوع ابنیه تاریخی شهر، بازی و خلاقیت، نمایش اسباب بازی مقوایی، عروسک های بافتنی قزوین و سایر استان ها، بازی های فكری، اتاق آیینه، مسابقه ساخت موشک كاغذی، آسمان نماز، بازی های رایانه ای ایرانی، مسابقات تفریحی و ورزشی پیش بینی شده است.

رونمایی از موزه مجازی اسباب بازی در قزوین

وی یادآور شد: تا کنون چهار نمایشگاه از اسباب بازی های پارچه ای برای حمایت از هنرمندان برگزار شده و در جشنواره پنجم نیز راه ندازی موزه مجازی اسباب بازی و رونمایی از آن در برنامه ها گنجانده شده است.

وزیری نژاد بیان کرد: استان قزوین با ۳۵۰ قطعه اسباب بازی تنها موزه حقیقی اسباب بازی های قدیمی کشور محسوب می شود و برای اینکه این موزه به سطح ملی ارتقا یابد رونمایی از موزه مجازی نیز پیش بینی شده تا دسترسی آسان مردم به این موزه ها نیز فراهم شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین ادامه داد: به منظور راه اندازی گنجینه بزرگ اسباب بازی ها در استان قزوین طرحی را پیاده کرده ایم که در ان شهروندان می توانند از اسباب بازی های موجود خود عکس گرفته و آن را به اسم خود به ثبت برسانند و دیگران نیز از وجود این اسباب بازی ها مطلع شوند.

وی، معرفی شهر قزوین در سطح ملی و بین المللی، ترویج بازیهای بومی و محلی به کودکان امروز، حمایت تولید اسباب بازی های بومی و معرفی سرای سعدالسلطنه به عنوان نماد و هویت قزوین را از جمله اهداف برگزاری پنجمین جشنواره بین‌المللی بازی و اسباب بازی در استان است.

وزیری نژاد با بیان اینکه در طی چهار سال برگزاری این جشنواره، ۴۰۰ هزار نفر از مجموعه تاریخی سعدالسلطنه بازدید كردند گفت: در برگزاری پنجمین جشنواره بازی و اسباب بازی دستگاه هایی نظیر شهرداری قزوین، شورای اسلامی شهر قزوین، استانداری، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان، صدا و سیما و دانشگاه علوم پزشكی مشارکت دارند.