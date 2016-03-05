به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهرشنبه در مراسم روز درختکاری که به یاد۴ هزار شهید گلستان برگزار شد، اظهار کرد: باید نوعی از درخت را بکاریم و برای جلب مشارکت بیشتر نگهداری آن را به مردم دهیم تا محصولش را هم خود مردم بگیرند. این نوع کار کردن علاوه بر افزایش مشارکت مردمی باعث انگیزه بیشتر مردم در درختکاری می شود.

وی با تاکید بر سبز کردن شمال استان، تصریح کرد: بعد از کاشت درخت باید به فکر داشت و نگهداری نیز باشیم. امروز نیروهای مسلح به خصوص بسیج میدان دار است و ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

استاندار گلستان ادامه داد: امروز در روز درختکاری به یاد چهار هزار شهید گلستانی دور هم جمع شدیم تا بنیان گذار عمل صالح باشیم. امروز می خواهیم این اقدام را با نیت خدایی و رضای الهی به سر منزل مقصود برسانیم و ترنم زیبای نام شهدا را مبارک بخش این اقدام امروز کرده ایم.

صادقلو با تاکید به فرهنگ و معماری سبز تصریح کرد: درختکاری یک بنیان الهی است و خداوند در مکتب اسلام و آموزه های دینی خود به صورت گسترده در این راستا صحبت کرده است.

استاندار گلستان با تاکید بر اینکه خواستگاه این اقدام یک خواستگاه الهی و خدایی است، اظهار کرد: پیامبراکرم(ص) فرموده اند که هر اقدام خوبی که در دنیا داشته باشید مثل این است که برای خودتان در بهشت درختی کاشته اید.

وی با بیان وضعیت نیمه خشک ایران اظهار کرد: قرار گرفتن ایران در این وضعیت و تغییر اقلیم باعث شده که نیاز بیشتری به کاشت درخت و افزایش فضای سبز داشته باشیم.

صادقلو هم چنین با اشاره به حیاط های بزرگی که در ترکمن صحرا وجود دارد، افزود: از علمای بززگ، بانوان و نافذین این منطقه می خواهم که به فرهنگ سبز و درختکاری فکر کنند و در این زمینه به نتیجه عملی برسند.