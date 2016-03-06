جزئیات خورشید گرفتگی نوزدهم اسفندماه

مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درساعت ۵:۲۵ صبح روز چهارشنبه نوزدهم اسفند ماه، کره ماه به وضعیت ماه نو می رسد و در ساعت ۱۰:۰۱ دقیقه به وقت تهران ماه در گره نزولی خواهد بود.

وی افزود: با توجه به این دو وضعیت، پدیده کسوف یا خورشید گرفتگی رخ خواهد داد؛ این گرفت یا پدیده از ساروس (دوره) ۱۳۰ بوده و پنجاه و دومین گرفت از ۷۳ گرفت این ساروس است.

عتیقی اظهار داشت: این پدیده در مسيری از مجمع الجزایر اندونزی، اقیانوس آرام، بیشتر شمال استرالیا و جنوب شرق آسیا به طور کامل قابل مشاهده خواهد بود.

به گفته وی، در ایران این خورشید گرفتگی، نه به صورت کلی و نه در حالت جزیی قابل مشاهده نخواهد بود.

وی عنوان کرد: پدیده کسوف با قرارگیری مرکز ماه زمین و خورشید در يک خط رخ خواهد داد و هنگامی که قرص ماه در جلوی دایره خورشید قرار می گیرد قدری آسمان تاریک شده و در گرفت کامل، تاج خورشیدی نمایان می شود .

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با بیان اینکه این خورشید گرفتگی در اقیانوس آرام، با کشتی قابل دنبال كردن است، گفت: ساکنان نقاطی از اندونزی از جمله معدود افرادی هستند که امکان مشاهده این پدیده نادر و جذاب را در گرفت كامل دارند.

مسیر کسوف نوزدهم اسفند ماه

به گزارش مهر، علاقه مندان دقت داشته باشند که برای رصد خورگرفت، یا حتی مشاهده خورشید بدون پدیده خاص، از عینک های استاندارد رصد خورشيد استفاده کنند؛ در غیر این صورت خورشید صدمات جبران ناپذیری به چشم وارد می کند.