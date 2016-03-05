کاشت ۲میلیون نهال توسط دانش آموزان پیشتاز و فرزانه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش با بیان این خبر گفت: اعضای پیشتاز و فرزانه این سازمان با کمک مربیان، معلمان و مدیران مدارس خود این نهالها را در محوطه داخل و بیرون مدارس و همچنین بوستانهای شهر و پارکهای جنگلی غرس میکنند.
وی بیان کرد: به منظور عملیاتی کردن دستورات دینی و توسعه فضای سبز کشور، این طرح به صورت سراسری در روز سه شنبه ۱۸ اسفندماه اجرا خواهد شد.
رئیس سازمان دانش آموزی کشور خاطر نشان کرد: در تهران نیز ۲۰۰۰ دانشآموز پیشتاز و فرزانه سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران در منطقه ی تلو و با حضور مهندس خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور این طرح را اجرا خواهند کرد.
