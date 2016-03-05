به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، در پیام تسلیت اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به مناسبت ارتحال آیت الله طبسی آمده است: رحلت مجاهد نستوه و عالم ربانی مرید امام و یار و یاور رهبری مرحوم آیت الله واعظ طبسی که از مفاخر کشور و نظام اسلامی بوده و سالها افتخار تولیت و خادمی حرم مطهر رضوی را برعهده داشتند موجب تأثر و تألم مردم شریف ایران و شیعیان و ارادتمندان اهل بیت(ع) گردید و ضایعه غمباری را برای جهان اسلام حادث کرد.

در این پیام تسلیت با اشاره به اینکه خدمات و نقش برجسته مرحوم آیت الله واعظ طبسی در طول سالهای قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی غیر قابل انکار و حضورشان در تمامی صحنه‌های انقلاب اسلامی همواره منشأ برکات و خیرات فراوان بود عنوان شده است: درایت آن بزرگوار در تولیت آستان قدس رضوی و ایجاد تحول عظیم در بارگاه منور امام رئوف، نمادی از مدیریت موفق و تحسین برانگیز و کار آمدی نظام اسلامی و فقاهتی را در یک دوره سی و هفت ساله به منصه ظهور رساند.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان این ضایعه‌ی غمبار را به ساحت امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه، بیت مکرم آن مرحوم و ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان شکیبایی و اجر عظیم مسئلت می‌ کند.