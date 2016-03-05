مشکلات زیست محیطی ناشی از دخالت بی جای انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خبیر پیش از ظهر امروز شنبه در مراسم نمادین پاکسازی عمومی معابر و خیابان های شهر اهواز در جاده ساحلی کیانپارس اظهار کرد: از تمامی ادارات به ویژه شهرداری، آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی، بهداشت، نیروی انتظامی و محیط زیست برای برگزاری این برنامه قدردانی می کنم.

وی افزود: در محیط زیست با چالش های جدی و اساسی روبرو هستیم و در شکل گیری این چالش ها، طبیعت مشکلی ندارد بلکه دخالت بی رویه و نابه جای انسان ها باعث شکل گیری معضلات شده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان تصریح کرد: دخالت بی جای انسانها در طبیعت چالش های متفاوتی را در منابع، آب، هوا، خاک و هچنین برای جانوران و خودشان ایجاد می کند.

خبیر بیان کرد: دوده های پر کلاغی که در اهواز طی هفته های قبل مشاهده شد ناشی از دخالت و دستکاری های بی رویه انسان در طبیعت است.

وی عنوان کرد: انسان اگر صنعتی را ایجاد و در آن مکان عرصه محیط زیست را خالی کرده است باید در کنار آن اقدام به ساخت و ایجاد عرصه جدید محیط زیست کنیم.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به اینکه نظافت و تمیزی نباید به ایام خاصی منحصر شود، گفت: وقتی از عرصه های مختلف مثل کوهستان استفاده می کنیم نباید زباله ها را در آن مکان بگذاریم. رهاسازی زباله در کنار جاده ها، رودخانه ها و یا جنگل اصلا کار زیبنده و شایسته ای نیست.

خبیر یادآور شد: همانطوری که خانه خود را تمیز می کنیم باید در نگهداری شهر خود نیز کوشا باشیم. هزینه های بسیاری برای جمع آوری زباله داریم در صورتی که پیشنهاد می شود کمی از این هزینه ها کاهش داده و به مسئله فرهنگ سازی اختصاص دهیم.

وی تاکید کرد: باید فرهنگ سازی لازم را انجام دهیم تا مردم بدانند در ساعات دلخواه خود نباید زباله ها را بیرون بگذارند. البته باید در شهرسازی هم رعایت خیلی از امور را برای داشتن شهری زیبا، تمیز و قابل استفاده برای مردم داشته باشیم.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان اظهار کرد: در این هفته نامگذاری روزانه را انجام داده اند، به ترتیب روزها را تحت عنوان (هوای پاک و درختکاری)، (تغذیه سالم)، (مبارزه با مصرف سیگار و قلیان)، (رسانه، سلامت و محیط زیست)، (محیط زیست، سلامتی و بهداشت محیط زیست)، (ورزش و سلامت) و (فرهنگ دینی، سلامت و محیط زیست) نامگذاری کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان دیگر این برنامه مانور هفته سلامت، بهداشت و محیط زیست خوزستان بود.

بیش از ۴۰۰ نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف، پاکبانان، محیط یاران و مربیان بهداشت در این برنامه حضور داشتند.

شهردار اهواز به همراه تمامی معاونان و اعضای شورای شهر با لباس پاکبانان و به صورت نارنجی پوش در این برنامه حضور پیدا کردند. معاون خدمات شهری شهرداری اهواز زحمات بسیاری را برای برگزاری این برنامه متحمل شد ولی برنامه با تاخیری ۹۰ دقیقه ای شروع شد.