یونس ممی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فنی و حرفهای به دنبال تربیت نیروی کار ماهر و متخصص است، تصریح کرد: بر همین اساس آموزشهای ما به دو صورت سیار و ثابت اجرا میشود.
وی افزود: به دلیل اینکه روستاییان و عشایر دسترسی به مراکز ثابت آموزشی ندارند، فنی و حرفهای با اعزام نیروهای ماهر به محل زندگی روستاییان آموزشهای فنی و حرفهای را در اختیار آن ها قرار میدهد.
سرپرست آموزش فنی و حرفهای استان با تأکید به اینکه آموزشها متناسب با نیاز روستاییان بوده و در راستای مهارتآموزی مشاغل روستاییان ارائه میشود، تصریح کرد: در یازدهماهه سال ما توانستیم خدمات آموزشی را به ۵۴۶ هزار و ۶۷۲ نفر ارائه کنیم.
ممی زاده متذکر شد: آموزشها با استقبال قابلتوجهی مواجه بوده و به دلیل اینکه کاملاً متناسب با نیاز روستاییان ارائه میشود، موجب شده است از ابتدای سال ۹۸ درصد از تعهدات آموزشی ما در بخش روستایی و شهری محقق شود.
وی تأکید دارد که فنی و حرفهای به دنبال تحقق عدالت آموزشی است و بر همین اساس آموزشهای سیار را فعال ساخته تا بتواند نیاز افرادی که به آموزشگاههای ثابت دسترسی ندارند را تأمین کند.
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