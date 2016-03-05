احیاء موقوفات غصبی آستان قدس رضوی مرهون زحمات آیت الله طبسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح شنبه در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم ضمن اعلام قرائت فاتحه برای شادی روح آیت الله واعظ طبسی، ایشان را شخصیتی فوق العاده دانست و اظهار داشت: اگر تصاویری از گذشته آستان قدس رضوی ملاحظه کنید، خواهید فهمید که آیت الله واعظ طبسی به چه اندازه ساخت و ساز داشته و این حرم را گسترش داده است.

وی ابراز داشت: تولیت‌ها پس از شهادت امام رضا(ع) برای این حرم زحمات بسیاری کشیده‌اند؛ اما کارهایی که از زمان تولیت ایشان انجام شده، برتری ده‌ها برابری دارد.

استاد سطوح عالی حوزه افزود: آیت الله واعظ طبسی زحمات بسیاری برای رفاه حال زوار کشیدند تا جای کافی در این شهر داشته باشند.

وی با اشاره به خدمات مرحوم آیت الله واعظ طبسی، تصریح کرد: ایشان حرم مطهر را توسعه بسیاری داده و با ساخت صحن جامع، ایرادات بسیاری از سوی مردم به این مرحوم گرفته شد.

آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: در سفری که در آن سال به مشهد مقدس داشتم، برای برپایی نماز جماعت در صحن جامع از ما دعوت کردند که وقتی پس از اقامه نماز به سمت مردم برگشتم، صحن را مملو از جمعیت دیدم و بعدا به ایشان گفتم که بنده یک ایراد از شما دفع کردم و آن اشکال ساخت این صحن بوده است؛ چراکه نماز جماعتی باشکوه‌تر از نماز جماعت مکه و مدینه در این صحن برگزار شد.

این استاد برجسته حوزه اظهار داشت: ساخت بیمارستان فوق العاده و کتابخانه مجهز و ده‌ها کار دیگر در اطراف مشهد از دیگر کارهای شاخص ایشان بوده است.

وی در ادامه به بخشی از فعالیت‌های فرهنگی مرحوم آیت الله واعظ طبسی پرداخت و گفت: ایشان در این فکر بود حرم امام رضا(ع) در سال ۲۰ میلیون زائر دارد و این مردم نباید دست خالی از مشهد مقدس برگردند؛ بنابراین اقدام به انجام فعالیت‌های فرهنگی از جمله انتشار کتاب، جزوه، دعوت از منبری‌های معروف در طول سال و... کردند.

آیت الله مکارم شیرازی فعالیت دیگر آیت الله واعظ طبسی را احیاء موقوفات غصبی امام رضا(ع) دانستند و ابراز داشت: همین أمر سبب شد تا موضع گیری‌های بسیاری علیه ایشان صورت گرفت و سم پاشی‌هایی انجام شد.

وی افزود: مرحوم آیت الله واعظ طبسی مرد بسیار متینی بود و ان شاءالله شخصی به جای ایشان امور تولیت آستان قدس رضوی را به دست بگیرد که بتواند به صورت آبرومندانه آن را اداره نماید و مردم هم خوشحال باشند که این حرم همچنان شکوفاست.

این مرجع تقلید تصریح کرد: زمانی که ما در مشهد بودیم، علمای شهر از فعالیت وهابیت در حاشیه این مشهدمقدس شکایت می‌کردند که در پاسخ به آنان عرض کردم: غصه نخورید؛ چراکه کاری می‌کنیم که حضور ما پررنگ‌تر شود و باید صد‌ها پایگاه بسیج و حوزه علمیه تأسیس کرده خانه عالم و...؛ در آن مناطق حضور داشته و به جوانان اهل سنت احترام بگذاریم.

وی افزود: بنابراین اولین فعالیت را بنده شروع کرده و با دریافت ۵ هزار متر مربع زمین در حاشیه یکی از بلوارهای مشهد مقدس از سوی آیت الله واعظ طبسی، شروع به ساخت حوزه علمیه، نموده‌ایم و هم اکنون در حال ساخت می‌باشد.

این مفسر قرآن کریم بیان داشت: مرحوم آیت الله واعظ طبسی انسان بلندنظری بوده و پشت سر ایشان مطالب بسیاری گفته شد؛ اما کم کم پشیمان می‌شوند.

وی اظهار داشت: ایشان به عنوان متولی حق تولیه داشتند؛ اما به هیچ عنوان از این حق استفاده نمی‌کردند.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان ابراز داشت: خداوند متعال روح ایشان را غریق رحمت واسعه گردانده و به ما توفیق دهد تا زنده هستیم کار کنیم؛ چراکه فعالیت خوب اثر دارد و برکات آن پس از فوت به انسان می‌رسد.