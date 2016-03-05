بیانیه اتحادیه علوم زمین اروپا درباره اعطای جایزه به محقق ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش خبر انتخاب کاوه مدنی، استاد مدیریت آب و محیط زیست مرکز سیاست محیط زیست امپریال کالج لندن، به عنوان یکی از ۴ دانشمند برجسته جوان دنیا در علوم زمین در رسانه های ایرانی و خارجی بازتاب گسترده ای داشت.

کاوه مدنی ۳۴ ساله، اولین محقق ایرانی است که این عنوان را کسب کرده و پس از انتخاب به عنوان یکی از ۱۰ چهره جدید عمران در سال ۲۰۱۲، در سال ۲۰۱۶ نیز از سوی اتحادیه علوم زمین اروپا، دانشمند برجسته جوان جهان در علوم زمین نام گرفته است.

وبسایت رسمی اتحادیه علوم زمین اروپا به تازگی بیانیه رسمی خود را در مورد دلیل انتخاب این محقق ایرانی به عنوان یکی از ۴ دانشمند برجسته جوان جهان، منتشر کرده است که در این لینک http://www.egu.eu/awards-medals/arne-richter/۲۰۱۶/kaveh-madani/ قابل مشاهده است.

این بیانیه به شرح زیر است:

«جایزه آرنه ریچتر برای محققین برجسته جوان در سال ۲۰۱۶ به سبب کمک بنیادی در تلفیق نظریه بازی ها و تحلیل تصمیم گیری در مدل های مدیریت منابع آب به کاوه مدنی اهدا می شود.

تحقیقات کاوه مدنی حوزه های آبشناسی (هیدرولوژی)، مهندسی آب، آنالیز سیستم، اقتصاد و رفتار اجتماعی را شامل می شود و وی یکی از فعالترین و شناخته ترین اعضای جامعه اروپایی علوم آبشناسی است.

کمک های برجسته وی از برهان پیشگامانه او نشأت می گیرد که بر پایه آن مدل های سنتی مدیریت منابع آب به طور ذاتی از فرضیه ای رنج می برند که تصمیمات مدیریت منابع آب را مبتنی خرد جمعی می داند. در اساس این برهان، وی استفاده از مفاهیم نظریه بازی، اقتصاد، تحقیق در عملیات و حل مناقشات را برای لحاظ کردن آثار انگیزه ها و رفتار ذینفعان در مدل های مدیریت منابع آب پیشنهاد داد که منجر به ایجاد مسیر جدید تحقیقاتی شد.

پرسش های تحقیقاتی که وی به آنها می پردازد خلاقانه، پویشگرایانه و از لحاظ اجتماعی معنی دار هستند. آنچه که مدنی را بیشتر متمایز می سازد موفقیت وی در از بین بردن حفره بین نظریه های آکادمیک و عمل و همچنین توانایی وی در ارتباط نه تنها با سایر محققان، بلکه در ارتباط با عموم مردم در جهت افزایش آگاهی در مورد مسایل محیط زیست است.

وی به سبب رهبری قوی در فعالیت های منجر به تشکیل اجتماعات و همچنین خدمت به عنوان مروج خستگی ناپذیر ابتکاراتی که منجر به بهبود وجهه جامعه منابع آب شده است، در این حوزه (منابع آب) دارای احترام بسزایی است.»

طبق اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی اتحادیه علوم زمین اروپا، کاوه مدنی در یک سخنرانی با عنوان «چه کسی را باید مورد سرزنش قرارداد: تصمیم گیرندگان بی خرد یا مدل سازان ابله؟» روز ۳۰ فروردین ماه سال آینده در نشست سالانه این اتحادیه در شهر وین، به تشریح مسیر تحقیقاتی خود و نتایج بدست آمده خواهد پرداخت.

همچینین اول اردیبهشت جایزه این اتحادیه برای دانشمندان برجسته جوان علوم زمین در سال ۲۰۱۶، به این محقق جوان ایرانی اهدا خواهد شد.